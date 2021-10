Românii și bacșișul: unde sunt cei mai generoși dintre noi, cu cât se îmbogățesc ospătarii

Bacșișul continuă să fie o himeră pentru foarte mulți români și un subiect arzător pentru alții. Nu prea știu oamenii câți bani să lase în plus pentru niște servicii pe care, cel puțin în teorie, ar trebui să le aibă incluse în preț. Chiar și așa, cei mai mulți dintre români se pare că sunt totuși generoși.

Conform unei analize realizate de bookingham.ro, cei mai mulți dintre români sunt ghidați de tradiție când vine vorba de acest subiect. Pe de altă parte, răsplătirea serviciilor din cadrul restaurantelor, bistrourilor, puburilor, barurilor și cafenelelor este totuși ancorată în mentalul colectiv al românilor, spre bucuria ospătarilor.

Cât este bacșișul în România

Aproximativ 55 dintre respondenții din spatele acestui sondaj lasă bacșiș de 10% din valoarea consumației. În același timp, 30% dintre participanții la studiu au afirmat că lasă 5% sau mai puțin valoarea notei și doar 9% s-au lăudat cu 15% din notă. Bacșișul, peșcheșul sau ciubucul reprezintă un nonsens pentru 6% dintre români care nu lasă niciodată nimic la nimeni. Având în vedere cât de săraci sunt românii în medie, valorile de mai sus sunt lăudabile.

Independent de vârstă sau venit, aproximativ 84% dintre români insistă pe obligativitatea unui bacșiș în restaurante. Defalcând însă procentele menționate mai sus pe clase sociale, se pot totuși trage niște concluzii interesante. Dintre cei care lasă 5% bacșiș, 60% au sub 18 ani și 40% au venituri de sub 1500 de lei pe lună. La polul opus, lasă 15% sau mai mult persoanele între 18 și 25 de ani cu venituri lunare între 2500 și 3000 lei. În același timp, aproximativ 60% dintre cei cu peste 5000 de lei lasă bacșiș de fiecare dată când achită nota într-un local și doar 25% dintre cei cu sub 1500 de lei și-au făcut un obicei sfânt din această practică.

Indiferent de suma achitată pe notă, în cazul a 75% dintre respondenții cu venituri mai mici de 1500 de lei, bacșișul nu depășește 20 de lei. În cazul în care lucrezi în domeniu și te gândești că te-ai muta unde românii sunt cei mai generoși, Dobrogea și Muntenia sunt pe primele locuri la acest capitol, aproximativ 60% dintre respondenți insistând că nu părăsesc un local fără să lase bacșiș. Oltenii sunt cei mai zgârciți, doar 36% lasă bacșiș cu sfințenie, cu mult sub media țării.