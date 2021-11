Românii, din ce în ce mai săraci: de ce rămâi fără bani, de fapt

Tot mai mulți români se plâng de nivelul scăzut de trai din țara noastră și susțin că le e din ce în ce mai greu, de la o lună la alta, să se gospodărească dintr-un salariu obișnuit. În multe dintre cazuri, aceasta este, fără îndoială, realitatea, însă puțini oameni cunosc mecanismul economic ce explică acest fenomen al sărăciei.

De vină pentru faptul că, de la o lună la alta, îți e tot mai greu să supraviețuiești costului de trai, este inflația.

În realitate, aceasta reprezintă o gaură neagră ce înghite veniturile tale, diminuându-ți puterea de cumpărare.

Dacă inflația e ridicată, salariul tău, chiar dacă va fi majorat, nu te va ajuta să trăiești mai bine, ci doar, cel mult, să-ți menții nivelul de trai anterior exploziei ratei inflației.

Despre acest fenomen vorbește, pe larg, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, într-o postare pe Facebook.

În primul rând, acesta atrage atenția asupra faptului că ne aflăm într-o perioadă în care leul se află în picaj liber, pierzându-și din valoare de la o zi la alta.

Fostul șef de la Economie vine cu recomandări atât pentru Banca Națională a României (BNR), cât și pentru viitorul Guvern ce va fi inslatat la Palatul Victoria.

„Sărăcim fără ca statul să ne ia un leu din buzunar prin faptul că distruge puterea de cumpărare a leului. Ce ar trebui să facă BNR? Să se ţină de misiunea ei legală de a menţine stabilitatea preţurilor. Din păcate, nu o face decât cu paşi foarte târzii şi timizi. Ce ar trebui să facă Guvernul? Să reducă cheltuielile să nu mai practice deficite enorme. Cât am fost ministru am tăiat o groază de cheltuieli inutile şi am început cea mai amplă reorganizare a ministerului din istoria sa tăind numărul de posturi cu 40%. Degeaba cresc cu 1 leu pensiile dacă apoi cresc preţurile cu 2 lei”, transmite acesta.