Românii, din ce în ce mai îndatorați: statisticile îngrijorătoare și previziunile costisitoare

Scenariu pesimist pentru România: gradul de îndatorare al companiilor din țara noastră a trecut pentru prima data de un prag îngrijorător. Iată de ce sunt românii din ce în ce mai îndatorați.

Pentru prima dată, gradul de îndatorare al companiilor din România a trecut de 78%, 62% dintre acestea fiind credite scadente în 2021. Neperformanțele pe IMM Invest ar putea urca la 20%, spune Iancu Guda, services director, Coface România, potrivit Economica.net.

Dar plăţile lor la buget acoperă eventuala neperformanţă. Necesitatea creşterii dobânzilor este evidentă în ochii lui Eugen Anicescu, country manager, Coface România, care vede posibil un plus de 30% la dobânda creditelor angajate de IMMM-uri în perioada pandemiei, dacă BNR va ajunge să dubleze dobânda de politică monetară.

Proiecția de inflaţie a BNR pentru finalul lui 2021 este de 5,5%, adică de patru ori mai mare decât rata dobânzii de politică monetară. Astfel, dobânzile la creditele bancare vor creşte în perioada următoare, arată o analiză a Coface România, citată de aceeași sursp. Problema semnalată de agenţia de rating este că, „vulnerabilitatea firmelor este în creştere”, spune Eugen Anicescu, country manager, Coface România. Acesta atrage atenţia că IMM-urile din România au ajuns la un grad de îndatorare istoric de 78% din capitaluri, cel mai mare din istoria recentă a României.

„Mai mult încă, 4 din 10 companii au un grad de îndatorare de peste 100%. În plus, 62% este gradul de îndatorare pe termen scurt sub un an, adică avem de-a face cu credite care ajung anul acest la scadenţă”, spune Anicescu.