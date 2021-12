România nu investește în turism, dar străinii cheltuie la noi sume importante de bani

România are un potențial turistic fantastic. Suntem o țară carpato-danubiano-pontică ce are o istorie impresionantă și peisaje care-ți taie răsuflarea. Cu toate acestea, infrastructura rutieră lasă de dorit, iar acesta e principalul obstacol în calea dezvoltării turismului intern. Chiar și în aceste condiții, turiștii străini care ne calcă pragul lasă în țară sume importante de bani, care ne ajută economia.

Analizele oficiale realizate asupra sectorului turistic din România indică faptul că, anual, sute de mii de turiști din afară ne vizitează țara. Ei cheltuie sume frumoase de bani aici, ceea ce reprezintă un real sprijin pentru economia internă.

Mai exact, chiar și în acest al doilea an pandemic, peste 15.000 de turiști străini au vizitat România în primele nouă luni. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că, în medie, fiecare turist străin care a vizitat România în 2021 a cheltuit nu mai puțin de 2.327 lei.

„În perioada 1.I – 30.IX.2021, turiștii nerezidenți sosiți în România au cheltuit în medie 2.327,3 lei/persoană. (…) Numărul total al turiștilor nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, în perioada 1.I – 30.IX.2021, a fost de 615,4 mii, cheltuielile acestora însumând 1.432,2 milioane de lei”, se precizează într-un comunicat al instituției.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în primele nouă luni, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (49%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (90% din totalul cheltuielilor pentru cazare).

Pe ce cheltuie turiștii bani, în România

Raportul citat arată că turiștii străini au numeroase oportunități de a cheltui bani în țara noastră. Atât pentru mâncarea și distracția din restaurantele și barurile noastre, cât și pentru shopping.

Cheltuielile turiștilor nerezidenți în restaurante și baruri au fost de 18,5%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 15,1% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 48,3% au fost destinate cumpărării alimentelor și băuturilor, iar 29,8% cumpărării cadourilor și suvenirurilor. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 64,9% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces în parcuri de distracții, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 41,2% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Cei mai mulți turiști din afara țării care ne vizitează, ajung aici datorită călătoriilor de afaceri. Vorbim despre 51,5% dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în perioada ianuarie – septembrie. Cheltuielile acestora au reprezentat 55,3% din totalul cheltuielilor.

Dintre turiștii nerezidenți sosiți în România în acest an, 48,5% au călătorit în scop particular, în principal pentru vacanțe (60%), pentru evenimente culturale și sportive (12,3%) și pentru vizitarea prietenilor și rudelor (10,5%). Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanțe, cumpărături, evenimente culturale și sportive, vizitarea prietenilor și rudelor, tratament medical, pelerinaj religios, tranzit și alte activități.