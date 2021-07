România ar putea rata și anul acesta organizarea licitației 5G: unde s-a împotmolit totul

Autoritățile din România vorbesc încă din 2019 de organizarea licitației 5G. Suntem în 2021 și acest proces încă nu a fost finalizat.

România ar putea obține venituri la bugetul de stat de sute de milioane de euro din organizarea licitației 5G, dar procesul bate pasul pe loc. Avem între timp și o lege care stabilește cadrul legal, promulgată deja de președintele Iohannis, dar lucrurile tot nu înaintează.

Un semnal de alarmă în acest sens îl trage Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

El spune că abordarea Guvernului de a face bani din licitaţia 5G nu e cea mai bună. Cu alte cuvinte, în mai multe instituții abilitate să grăbească acest proces a existat o oarecare nepăsare.

Președintele Consiliului Concurenței crede că nici măcar acum nu sunt îndeplinite condițiile pentru a organiza licitația 5G.

„În fiecare an, Guvernul îşi doreşte să facă bani din licitaţia de 5G şi nu cred că e cea mai bună abordare. Important ar fi să avem servicii bune, aşa cum am avut la 4G, la preţuri accesibile. Nu neapărat să aducem foarte mulţi bani bugetului din taxele pe spectru. Principala mea obiecţie, cred împărtăşită de ANCOM, e că nu aveam precondiţiile gata pentru a lansa licitaţia de 5G, ca firmele participante să poată să-şi facă estimări, să ştie care e situaţia, să-şi poată da seama dacă are sens să intre pe această piaţă şi în ce condiţii. Or, lucrurile acestea acum se schimbă”, a spus Chiriţoiu în cadrul videoconferinţei „Digitalizarea României”.