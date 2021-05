realme C21 îți arată că poți avea un telefon bun și la preț extraordinar de mic

realme a mai avut un telefon de adus în România. E vorba de modelul C21 cu o baterie imensă, ecran mare, dar mai presus decât orice e vorba de preț. Și e foarte bun.

De fiecare dată când ai în minte că vrei un telefon ieftin, dar bun, trebuie să te gândești care sunt compromisurile pe care ești dispus să le accepți. Uneori poate fi vorba de procesor, alteori de ecran și în unele cazuri poate fi vorba de camerele foto. Cu realme C21 putem discuta de un telefon foarte bun, avantaj definit de preț. Iar dacă ai întreba pentru cine e potrivit, ei bine, am câteva răspunsuri, dar mai întâi să vezi ce oferă telefonul.

Înainte de toate, realme C21 e un telefon care suportă două cartele SIM și un card microSD ca să-i extinzi spațiul de stocare cu până la 256 GB. Apoi, are un ecran de 6,5 inci, adică destul de generos pentru un telefon cu prețul acesta. Se adaugă listei de caracteristici o baterie imensă de 6.000 mAh. Producătorul susține că-i capabil de o performanță notabilă: 47 de zile în standby cu modul de super economisire a bateriei. De când n-ai mai auzit de 47 de zile standby la un telefon? De mulți ani, îți zic. Ca să nu mai zic că telefonul poate deveni baterie externă pentru altele.

Ca design, în linii mari, e cum te-ai aștepta de la un telefon în 2021. Are camera de selfie pusă pe centrul ecranului, abia sesizabilă pe marginea superioară, iar pe spate e un model geometric. Pe centrul spatelui e un scanner de amprentă, iar în stânga sus e modulul camerelor foto principale.

Independent de autonomia în standby, acumulatorul generos și Super Power Saving Mode îi permit telefonului să fie folosite, cu doar 5% energie, pentru aproape două ore de WhatsApp, peste o oră și jumătate de YouTube, aproape cinci ore de muzică sau, dacă e vorba de un apel telefonic, peste două ore. În fine, n-am trecut telefonul prin toate aceste scenarii, ci le-am rulat pe toate în funcție de nevoile mele.

Pe WhatsApp nu pot spune că stau atât de mult, dar pe YouTube da, la fel și pe Spotify pentru podcasturi, iar cea mai mare parte din timp pe diverse rețele sociale. Pot spune că pe măsură ce-am folosit telefonul ideea că are 5.000 mAh m-a făcut să n-am emoții că sunt prea departe de-o priză. Cu bateria încărcată complet, realme susține că telefonul poate asigura aproape 22 de ore de YouTube, ceea ce pentru mine e fix unde trebuie.

realme C21 și camera de 13 megapixeli

Ziceam de camerele de pe spatele telefonului. În centrul atenției este una de 13 megapixeli, ajutată de algoritmi AI pentru procesarea cadrelor pe care le tragi, și care asigură până la 4x zoom. Lângă aceasta este una alb-negru care să ajute în modul Portrait și pentru diverse efecte pe care le aplici pe poze direct când faci poza. Apoi e camera macro. Și aceasta poate fi o ocazie bună să experimentezi cu alt stil de imagini pentru Instagram și nu numai.

Camera de selfie este de 5 MP și beneficiază de mod Portrait, HDR și algoritmi AI pentru efecte de beautify. Și, sigur, va fi foarte utilă când vei avea de intrat într-o videoconferință.

Când vine vorba de partea de procesare, pe care se bazeze și aplicația camerei foto, e un procesor MediaTek Helio G35 cu opt nuclee și la frecvență de 2,3 GHz își face treaba foarte bine. Iar când vine vorba de memoria RAM, adică ce te ajută cu adevărat în timp ce-ți folosești aplicațiile preferate, telefonul folosește LPDDR4X, cu 20% mai rapidă pe procesare grafică și 100% mai rapidă decât LPDDR3.

Ca nuanțe de culoare, că ziceam mai sus de design, sunt două versiuni: Cross Blue și Cross Black. Și două versiuni sunt și pentru hardware. Vorbim de 3 GB RAM cu 32 GB spațiu de stocare sau 4 GB RAM și 64 GB stocare. Cea dintâi are un preț de prețul de 500 lei, în timp ce a doua e la 650 lei.

Tocmai de aceea spuneam la început că e un telefon bun. Bifează excelent când vine vorba de baterie, dimensiunea ecranului și hardware, apoi vezi prețul. La acest nivel nu prea sunt alternative și, în special, nu alternative lansate în 2021.

Primul scenariu în care am văzut foarte util telefonul a fost pentru elev de gimnaziu care are nevoie de un smartphone pentru școală online, dar și pentru utilizarea de zi cu zi. Nu-și face griji cu privire la autonomie sau la dimensiunea ecranului. Și ca părinte nu-ți faci griji că-l poate strica. Nu se resimte costul la fel de mult ca la un telefon mult mai scump.

Al doilea scenariu e ca telefon pentru părinți, chiar și bunici, care au nevoie de un smartphone, dar nu-s interesați de specificații și prețul e cel mai important pentru ei. Deocamdată, realme C21 propune un model remarcabil. Are o interfață intuitivă, o baterie și un ecran mari, iar costul îl face să iasă în evidență. Și de data aceasta eu aș recomanda versiunea cu mai mult spațiu de stocare, dar e un adevărat avantaj s-o poți completa cu un card microSD.

Acestea au fost laudele pentru preț, dar și pentru utilitatea în viața utilizatorilor. Compromisul de care vorbeam la început e însă la versiunea de Android. Acest model, spre deosebire de cele din seria realme 8, rulează Android 10 cu interfața ColorOS 7. Funcționează fără probleme, dar e un minus pentru că vorbim de Android 11 de câteva luni, iar în alte câteva luni vom vorbi despre Android 12. Totuși, chiar și cu Android 10, pentru următorul an sau doi va fi un telefon care va rula fără probleme toate aplicațiile.

realme C21 mai are și câteva funcționalități interesante. Una dintre ele e Music Share. Poți trimite sunetul atât în căști wireless, cât și în unele cu fir conectate la telefon. Și acum vreau opțiunea asta pe cât mai multe telefoane. Apoi, e Focus Mode, adică un Do Not Disturb care-ți oprește notificările și să nu mai fii deranjat de la ce mai faci. Are și Dark Mode, dar și Personal Information Protection, care ascunde informațiile personale din aplicații odată ce l-ai activat.

În fine, acesta e realme C21: un telefon cu preț excelent care poate fi atât telefon secundar sau principal, cât și un cadou foarte bun.