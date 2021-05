Povestea Uber se transformă într-un serial cu nume mari: ce rol joacă Joseph Gordon Levitt

Joseph Gordon-Levitt va juca rolul lui Travis Kalanick în serialul Uber al canalului de televiziune Showtime.

Rețeaua TV a anunțat pentru prima dată că se lucrează la o emisiune care va explora ceea ce se întâmplă în culise, în compania de călătorii, în anul 2019. Ar fi trebuit să fie o serie limitată bazată pe cartea lui Mike Isaac – „Super Pumped: The Battle for Uber” și va descrie evoluția companiei de transport depersoane, de la începuturile sale până în prezent.

Emisiunea va spune povestea unei companii care a zguduit lumea afacerilor și a schimbat culturile din întreaga lume. De asemenea, îl va cuprinde pe controversatul cofondator al companiei care a ocupat funcția de CEO din 2010 până în 2017, ca o figură centrală, conform Variety.

Uber va avea serial și va dezvălui detalii interesante din culisele companiei

Kalanick a fost destituit din funcția de CEO al Uber în urma presiunilor puternice din partea unui număr mare de acționari. Sub conducerea sa, compania a fost asociată cu o listă destul de lungă de scandaluri: a apărut adesea în știri pentru că a avut o cultură a muncii sexistă și toxică, pentru rapoarte despre agresiunile sexuale comise de șoferi, pentru disputele privind plățile șoferilor și multe altele. Super Pumped: The Battle for Uber a abordat aceste probleme, așa că probabil le vom vedea.

Seria nu are încă o dată de lansare, dar știm în acest moment că Brian Koppelman și David Levien, precum și Beth Schacter vor scrie scenariul. Amy Israel, vicepreședinte executiv al scenariilor la Showtime, a spus:

„Joseph Gordon-Levitt este un actor remarcabil de inteligent și carismatic, întruchipând farmecul cu o latură imprevizibilă. Suntem foarte entuziasmați să vedem ce va aduce rolului lui Travis Kalanick, CEO-ul controversat, a cărui ambiție și impuls nechibzuit i-au amenințat afacerea pe care era hotărât s-o construiască”, Amy Israel.

Nu există încă un trailer al seriei, însă poți viziona mai jos un review al cărții după care va fi realizată.