Povestea studentei care a încasat milioane de la Apple: ce s-a întâmplat după ce și-a dus telefonul la reparat

Compania Apple e forțată să plătească despăgubiri în valoare de milioane de dolari după ce a fost dată în judecată de o studentă. Se întâmpla după ce aceasta și-a dus telefonul la reparat, în 2016.

A constatat ulterior că angajații service-ului la care a mers cu telefonul au postat pe internet mai multe imagini și clipuri din galeria personală. Multe dintre ele erau cu conținut sexual explicit. În urma procesului, tânăra de 21 de ani a obținut câștig de cauză, iar compania lui Tim Cook a fost bună de plată.

Totul s-a întâmplat la un centru de reparații din California, condus de o companie contractoare Apple – Pegatron. Deși Apple susține că are grijă de datele confidențiale ale utilizatorului, în acest caz s-a întâmplat exact invers. Aproximativ 10 imagini și videoclipuri din galeria personală a studentei au fost urcate pe internet de către cei care s-au ocupat de reparații.

Studenta s-a adresat instanței. Fiind vorba de un contractor oficial al companiei conduse de Tim Cook, tânăra a acuzat gigantul din Cupertino de intruziune în viața privată și pentru denigrarea imaginii, prin provocare de suferință emoțională. Angajații centrului de reparații au fost concediați, dar Apple a fost obligată să plătească despăgubiri tinerei.

În decizie se arată că cei care i-au reparat tinerei telefonul au urcat „10 fotografii cu ea în ipostaze intime și un videoclip cu conținut sexual” pe contul ei de Facebook. Imaginile au fost eliminate abia după ce prietenii din lista tinerei au văzut respectivele postări.

Apple și-a recunoscut vina.

„(…) când am aflat despre această încălcare flagrantă a politicilor noastre de către unul dintre furnizorii noștri în 2016, am luat măsuri imediate și de atunci am continuat să ne consolidăm protocoalele furnizorilor” – a transmis Apple într-un comunicat.