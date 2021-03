Planul măreț al lui Elon Musk: cum vrea să-ți ofere internet în avion sau pe nava de croazieră

Elon Musk e șeful Tesla, dar are proiecte în mai multe zone considerate ale viitorului. Acum, vrea să ofere internet aproape oriunde.

Elon Musk are planuri ambițioase cu compania sa SpaceX. Vrea cucerirea spațiului, dar și mai mult de atât. Rețeaua de sateliți Starlink lansați pe orbită îi permite să ofere internet în aproape orice colț al globului, dar ambițiile sunt chiar și mari mari.

Recent, șeful Tesla și SpaceX a depus o cerere oficială la Comisia Federală de Comunicații – FCC – din Statele Unite pentru a putea furniza internet în vehiculele mari aflate în mișcare. E vorba de camioane, avioane și nave maritime. Totul s-ar face cu ajutorul sateliților Starlink.

Proiectul Starlink își arată deja utilitatea. Furnizează internet în zone defavorizate prin intermediul celor peste 1.100 de sateliți lansați pe orbită. Acum, Musk vrea să monteze antene speciale pe vehicule de mare tonaj, nave și aeronave. Odată conectate la sateliți, acestea vor beneficia de internet chiar dacă se află în mișcare în aer, pe pământ sau pe apă.

Întrebat dacă și mașinile Tesla vor fi conectate în același fel, Musk a răspuns negativ, afirmând că aceste terminale sunt mult prea mari pentru modelele clasice de autoturisme.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs.

— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021