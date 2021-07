Oamenii de știință au creat gheața flexibilă: care e rolul ei în combaterea poluării

Oamenii de știință chinezi au reușit să dezvolte fire subțiri de gheață care se pot îndoi și ondula. Da, ai citit bine. Au inventat gheața flexibilă.

Cercetătorii o descriu ca „microfibre elastice de gheață”, potrivit unei noi lucrări a descoperirilor lor, publicată în revista Science. În loc să fie fragilă și să se spargă sub presiune, gheața se îndoaie ca o sârmă.

Urmărește mai jos un videoclip cu gheața care se poate îndoi:

Scientists in China have developed an incredibly flexible and bendable form of ice.🧊 pic.twitter.com/24aLdA69Ex

— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) July 11, 2021