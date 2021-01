O nouă taxă pentru șoferii români: ”Uniunea Europeană … taxează poluatorul”

În anii trecuți, toate tentativele pentru o taxă de poluare implementată în România au eșuat. Noul ministru al Mediului are o altă viziune asupra subiectului.

Reducerea gradului de poluare la nivel global este un scop foarte important pentru majoritatea guvernelor, inclusiv cel al României. Din acest motiv, proprietarii de mașini vechi, care generează mai mulți poluanți în atmosferă, ar trebui să plătească mai mulți bani în taxe. Indiferent dacă îi spui sau nu taxă de poluare, ministrul Mediului Tanczos Barna insistă pe faptul că este singura soluție.

Oficialul a insistat într-o intervenție la B1 TV că, în curând, va exista o decizie fără echivoc și asumată în acest sens. „Dacă vrem să reducem poluarea trebuie să vedem ce putem face pe trafic, pe poluare industrială, pe poluare rezidenţială şi pe arderi necontrolate, ilegale. Taxa poate să fie o soluţie, aşa cum este la nivelul Europei, dar nu este o decizie care să fie luată pe moment, acum, de mine, de cineva, de Guvern singur.

De aceea am spus că e nevoie de cel puţin un an de zile pentru o dezbatere publică, cu oameni de ştiinţă, cu experţi de la Uniunea Europeană care să ne spună care au fost variantele care au mers în Europa, care au funcţionat, care au fost legale şi care au dat randament şi au dus la scăderea poluării în anumit centre. Trebuie discutat elementul de general sau local şi este nevoie de o asumare largă a acestei decizii, care trebuie să fie şi legală şi implementabilă. Este o discuţie care a început, care va continua. Anul acesta nu vom avea sigur nicio taxă în plus, dar din 2022 cred că trebuie să avem o decizie fără echivoc şi asumată”, a spus ministrul Mediului, la B1TV.

În final, argumentul pentru o astfel de măsură este că România este departe de a fi prima țară cu astfel de gânduri. În Uniunea Europeană există 24 de țări cu astfel de taxe, chiar dacă numele efectiv sau modul în care este definită variază.

”Am văzut că în ultima perioadă s-au înmulţit infringement-urile la adresa României, printre care şi pe tema poluării aerului. Avem un infringement care ne obligă practic să luăm măsuri şi dacă nu reuşim va trebui să plătim penalităţi la Comisia Europeană, pentru că România nu reuşeşte să-ţi ţină sub pragurile stabilite la nivel european poluarea aerului în mai multe centre urbane. Vorbim strict de centre urbane: Iaşi, Bucureşti şi aşa mai departe.