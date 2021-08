Nu o să îți vină să crezi ce a fost găsit deasupra Groenlandei

Din întâmplare, un grup de cercetători a făcut o descoperire uluitoare.

A fost descoperită cea mai nordică insulă din lume, aflată în largul coastelor Groenlandei.

Potrivit BBC, în luna iulie, oamenii de știință au zburat ca să colecteze mostre, către ceea ce ei știau drept insula Oodaaq, care a fost descoperită din 1978. Când au verificat poziția lor cu responsabilul danez, au descoperit că se aflau cu 800m mai la nord.

Micuța „limbă de pământ” are o dimensiune de doar 60 pe 30 de metri și este cea mai apropiată bucată de uscat față de Polul Nord.

Ce au declarat „exploratorii”

„Insula a fost descoperită în timpul unei expediții de cercetare danezo-elvețiene, pe care eu o coordonam”, a declarat pentru aceeași publicație unul din liderii expediției, Morten Rasch. De asemenea, acesta a mai adăugat că „am vrut, printre altele, să vizităm insula Oodaaq, cunoscută anterior ca cea mai nordică insulă”.

Din cauza faptului că hărțile nu sunt precise în acea parte a lumii, Rasch împreună cu echipa sa au avut de a face cu un scenariu bizar.

Acesta a declarat că „erau șase persoane într-un elicopter mic, iar când au ajuns unde ar fi trebuit să fie insula Oodaaq, nu au putut să o găsească. Așadar, am început să căutăm insula. După câteva minute foarte incitante, am aterizat pe o grămadă ciudată de noroi, depozite de morenă și pietriș, înconjurată de gheață marină, în fapt un loc deloc prietenos. După expediție și multe discuții cu specialiști din domeniu, ne-am dat seama că, din întâmplare, am descoperit de fapt cea mai nordică insulă din lume”.

Sigur, pentru noi pare o descoperire senzațională, însă nu de aceeași părere sunt și oamenii din domeniu. „Dintr-o perspectivă personală este, desigur, cumva amuzant să fii printre cei șase oameni care au călcat pe cel mai nordic punct din lume, dar din punct de vedere științific nu este așa un mare lucru”, a declarat același Morten Rasch.

Acum, se dorește ca micuța insulă să fie denumită Qeqertaq Avannarleq, ceea ce înseamnă „cea mai nordică insulă” în limba groenlandeză.