Noul Bentley Hibrid îți schimbă părerea despre mașini scumpe: cât de special este Flying Spur Hybrid

Una dintre cele mai impresionante mașini lansate în 2021 ar putea fi noul Bentley Flying Spur în varianta hibridă. Bolidul reprezintă cel mai recent pas spre lansarea exclusivă de mașini electrice și hibride a brandului, ce ar trebui să aibă loc până în 2026.

Definită ca cea mai bună berlină de lux, Bentley Flying Spur Hybrid face parte din strategia Beyond100 a companiei, de a deveni o organizație complet neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Aceasta integrează un sistem de propulsie complet nou care, comparativ cu versiunea standard de Flying Spur, nu implică niciun fel de compromis pe partea de performanță brută.

Cât de puternic este noul Bentley Flying Spur Hybrid, de lux

Bolidul din imaginile alăturate are o putere de 544 cai putere și cuplul de 750 Nm, furnizate de un motor V6 cu o capacitate de 2,9 litri combinat cu un motor electric de ultimă generație. În total, acest mix de propulsie oferă o autonomie totală de peste 700 km, din care electrică, 40 Km. Informații suplimentare despre sistemul hibrid sunt prezentate prin afișajul heads-up, ecranul de infotainment și panourile de instrumente.

Pentru că vorbim de un Bentley, noua creație hibridă include o suită extinsă de servicii My Bentley, conectate, cu conținut specific hibrid, utilizând SIM încorporat. Noul Flying Spur încorporează un portofoliu de top de echipamente inteligente și intuitive, adaptate șoferului și pasagerilor. Pentru Flying Spur Hybrid, serviciile conectate vor include de acum și My Battery Charge, My Car Statistics, și My Cabin Comfort.

Cel mai recent membru al noii game hibride a Bentley demonstrează că hibridizarea nu compromite cu nimic luxul sau performanța. Combinația între motorul cu ardere internă și motorul electric oferă aceeași liniște rafinată în interior, indiferent de modul sau stilul de conducere.

Prețul oficial nu a fost comunicat, dar probabil că nu este mic. Dincolo de asta, toate exemplarele Flying Spur sunt fabricate la sediul Bentley din Crewe – prima fabrică din lume pentru producția de mașini de lux neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Comenzile clienților pot fi preluate începând cu această vară, iar primele livrări vor avea loc înainte de sfârșitul anului 2021.