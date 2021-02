Noile spitale din România, confirmate: unde se vor construi, în teorie

În teorie, România are o grămadă de spitale noi în stare perfectă de funcționare. În practică, toate cele de stat au fost construite înainte de revoluție, iar cele mai recente sunt integral private. Cu toate acestea, promisiuni pe marginea subiectului apar în permanență.

Aproape fiecare ministru al Sănătății din ultimii 30 de ani a făcut promisiuni legate de construirea unor spitale noi și moderne pe teritoriul României. Toate acele promisiuni au rămas la stadiu teoretic, dar acum avem parte de un nou set. Acestea au fost formulate de Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății din Guvernul Cîțu.

Aparent, se va începe lucrul la trei spitale regionale în Iași, Cluj și Craiova. În plus, vor trebui construite unități medicale în București, Timișoara, Brașov și Sibiu.

„Până în 2024 vom avea fundaţiile, pot să promit, celor trei spitale regionale şi nu numai fundaţiile… La Craiova, la Iaşi, Cluj. Pe lângă asta, trebuie să începem spitale în Bucureşti, la Timişoara, la Braşov, la Sibiu. Sunt locuri în care infrastructura spitalicească este pur şi simplu o ruşine. (…) În momentul acesta avem studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale: Iaşi, Cluj şi Craiova. Este un lucru care ar fi trebuit, conform contractului, să se întâmple până la sfârşitul anului 2017. Din păcate, ceea ce trebuia să se întâmple într-un an s-a întâmplat în patru ani”, a susţinut Voiculescu, într-un interviu difuzat duminică la Prima TV.

Partea bună este că până și Voiculescu este conștient de faptul că din 2016 s-au schimbat ”îngrozitor de puțin” pe marginea acestui subiect. ”Ba din contră”, a răspuns oficialul când a fost întrebat ce s-a schimb în ultimii 5 ani.

„Există un set de reguli care trebuie respectate ca spitalele să primească ceea ce se numeşte autorizaţie sanitară de funcţionare. În 2016, am trimis Inspecţia Sanitară şi am constatat, de asemenea, sute de nereguli la nivelul spitalelor, aşa încât nu puteau să primească autorizaţie sanitară de funcţionare. Şi am spus atunci, am scris într-un document intern că ar trebui să procedăm în felul următor – ar trebui să existe inspecţii în toată ţara. Asta era în decembrie 2016. Ştiam că nu o să mai fiu ministru după, dar am lăsat într-un document intern şi apoi a fost făcut şi public că asta trebuie să se întâmple şi anume o evaluare a stării tuturor spitalelor din ţară, execuţia unor planuri de conformare. (….) Spuneam eu acolo şi asta o să fac eu acum o să condiţionăm alocarea de fonduri către acele spitale de îndeplinirea acelor condiţii”, a explicat Vlad Voiculescu.