Netflix, un gigant de neoprit: cum a ajuns la 200 de milioane de abonați

Netflix este cel mai important jucător de pe piața globală de divertisment, iar producțiile sale din ultimul an au atestat că nu-și va încheia prea curând ascensiunea.

Cel mai mare serviciu de streaming de pe mapamond tocmai și-a publicat rezultatele financiare pe ultimul trimestru și, o mare parte dintre promisiunile oficialilor din spate au fost confirmate. Documentul integral îl găsești aici.

Netflix are la această oră nu mai puțin de 203,66 milioane de abonați care plătesc pentru accesul la streaming, în fiecare colț al mapamondului. Cei de la Netflix au ținut să menționeze și că, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos, producțiile originale ale companiei au ocupat 9 din 10 cele mai căutate seriale de pe Google în 2020.

Printre proiectele noi, în prima jumătate a acestui an, Netflix vrea să implementeze Shuffle Play, un sistem prin care îți redă ceva aleatoriu care s-ar putea să-ți placă. Ca statistici, se estimează că Lupin va înregistra 70 de milioane de vizualizări înainte de încheierea a 28 de zile pe platformă. Peste 100 de milioane de oameni s-au uitat la The Crown de când a început, în timp ce Tiger King și The Queen`s Gambit se laudă cu aproximativ 62 de milioane de vizualizări în patru săptămâni de disponibilitate pe platformă.

Performanța Netflix este cu atât mai impresionantă într-un an în care piața de streaming a devenit mai aglomerată cu niciodată. Disney+, HBO Max sau Peacock fiind doar câțiva jucători. În plus, în 2021, Paramount+ va încerca de asemenea să știrbească un pic din performanța celei mai populare platforme de filme onlne.

În același document publicat de Netflix, compania atrage atenția asupra unui număr de nu mai puțin de 500 de titluri aflate în diverse stadii de producție. Dacă ai o curiozitate în legătură și cu alte particularități tehnice ale performanței financiare a gigantului american, poți arunca o privire pe clipul de mai jos.