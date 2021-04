Netflix tocmai a rezolvat cea mai mare problemă pentru tine: cum te poți uita de acum la filme și seriale?

Netflix a lansat pentru toți utilizatorii funcția „Redă ceva/Play Something”, prin care alege un film sau un serial în locul utilizatorului.

Dacă ești nehotarât și nu știi ce să vizualizezi pe Netflix, algoritmii platformei pot face acum alegerea în locul tău.

Trebuie doar să apeși pe „Redă ceva/Play Something”, și platforma îți oferă o alternativă în cazul în care nu te poți decide singur, pentru a evita situația în care ai ieși dezamăgit de pe platforma și ar exista riscul de a te dezabona de la serviciile streamerului.

Accesând noua funcție, Netflix afișează noi opțiuni de conținut din rândul creaţiilor noi, al celor vizionate parţial şi, eventual, abandonate şi al celor aflate în lista ta personală.

Unde găsești noua funcție?

Noua funcție este foarte accesibilă din punct de vedere vizual. Ea apare în trei locuri pe ecranul aplicației TV:

în meniul de navigare din stânga ecranului;

sub imaginea de profil;

pe al zecelea rând din ecranul principal.

Funcția a fost testată anterior cu succes de companie, câteva luni de zile, înainte de a fi lansată la nivel global. Acum este disponibilă utilizatorilor Netflix din întreaga lume!

Referitor la noua funcție, Netflix a subliniat că această nu propune chiar „la întâmplare” noi opțiuni de conținut, ci se bazează pe o statistică ce indică probabilitatea ca unui anumit utilizator să i se potrivească anumite sugestii ale algoritmilor, prin urmare, aceste sugestii sunt oarecum personalizate.

Pentru moment, funcția e disponibilă pentru TV

Funcția de redare aleatorie debutează momentan pe televizoarele conectate, urmând a fi lansată în curând și în aplicația mobilă Android.

Deocamdată, Netflix nu are detalii despre momentul în care Play Something va fi disponibil pe dispozitivele iOS și nici nu are în prezent planuri de introducere a funcției pentru browserele web.

Netflix a testat pentru prima dată o caracteristică similară în 2019 în aplicația sa pentru Android, cu o funcție ce propunea cu episod aleatoriu pentru anumite emisiuni TV.