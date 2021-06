Netflix a dat lovitura: cum a reușit să bată palma cu Steven Spielberg. Ce-ți pregătește platforma

Netflix a reușit să bată palma cu Steven Spielberg, celebrul regizor din spatele unor producții ca Schindler’s List, Jurassic Park și E.T.

Netflix vrea să-și păstreze poziția de gigant în rândul platformelor de streaming video și caută cele mai bune strategii pentru a se dezvolta. Unul dintre pașii importanți făcuți de companie se referă la parteneriatul încheiat recent cu Amblin, compania de producție care aparține celebrului regizor Steven Spielberg.

Cele două părți au semnat o înțelegere pentru ”mai multe filme pe an”.

Nu e clar la acest moment dacă Spielberg va regiza sau nu vreo producție pentru Netflix. Nu se știe niciodată, însă, pentru că e clar că platforma de streaming urmărește să câștige și de pe urma notorietății pe care o are regizorul.

Netflix, înțelegere cu compania de producție a lui Steven Spielberg

Potrivit Variety, înțelegerea prevede realizarea a cel puțin două filme în fiecare an. Amblin, casa de producție a lui Spielberg, are o înțelegere similară și cu Universal, așadar va produce filme pentru ambii distribuitori.

”La Amblin, punem pe primul loc povestea, storytelling-ul e în centrul a tot ce facem, iar din momentul în care Ted (n.red. Sarandos, co-CEO Netflix și Chief Content Officer] și cu mine am început să discutăm despre un parteneriat, a fost clar că am avut o oportunitate uimitoare. să povestim împreună și să ajungem la public în moduri noi „, a spus Spielberg într-un comunicat.

Regizorul a adăugat că abia așteaptă să înceapă colaborarea cu gigantul din zona streaming-ului video.

Nu e pentru prima dată când Amblin lucrează cu Netflix. The Trial of the Chicago 7, film care a adunat nu mai puțin de 6 nominalizări la Oscar anul acesta, a fost produs chiar de compania lui Spielberg. O colaborare similară a fost pentru Maestro, regizat și jucat de Bradley Cooper.

Pentru Netflix, însă, această colaborare se poate dovedi extrem de profitabilă, indiferent dacă va avea sau nu pe platformă un film regizat de Spielberg. Platforma își poate păstra supremația în fața unor rivali ca Disney+, Paramount+, Amazon Prime, HBO Max și Peacock.