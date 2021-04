Mașini ieftine la ANAF: BMW X6 la preț excepțional, dar și VW Golf la aproape 1.300 lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos de curând o nouă serie de mașini la licitație. Pe listă se află și mărci renumite de autovehicule, precum BMW, Hyundai sau Ford.

Mai multe servicii teritoriale ale ANAF scot la licitație mașini. Iată ce poți cumpăra de la ANAF, în ce localități sunt disponibile ofertele și de la cât pornesc licitațiile.

Turda

Pentru cei din Turda, sau care se pot deplasa aici, ANAF scoate la licitație un BMW X6, fabricat în 2009. Licitația are loc în data de 28 aprilie, ora 13, în municipiul Turda (str. Piața Romană, nr. 15B).

Mașina are 352.502 kilometri parcurși, motorizare pe motorină, iar prețul este de 103.500 lei (exclusiv TVA). Mașina se află la a doua licitație.

Horezu

Aici, ANAF scoate la licitație un autoturism Ford Focus Turnier. Mașina are motorizare pe motorină, capacitatea cilindrică 1800 cmc, iar prețul de pornire este de 3.400 de lei (exclusiv TVA). Este a treia licitație a bunului.

Licitația are loc în data de 21 aprilie, ora 14, în localitatea Horezu (str. George Coșbuc nr.4).

Mioveni

În Mioveni, ANAF scoate la licitație mai multe autoturisme.

Pentru început, avem un autoturism Volkswagen Passat, an de fabricație 1998, capacitate cilindrică 1595 cmc, culoare roșie, la prețul de 3.225 de lei (exclusiv TVA). Mașina este considerată în stare satisfăcătoare: vopsea exfoliată și rugină pe uși și praguri. Licitația are loc în data de 27 aprilie, ora 10, în localitatea Moreni (str. cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița).

Este a doua licitație a bunului.

A doua mașină scoasă la licitație aici este un autoturism Alfa Romeo 147, an de fabricație 2002, motorizare pe benzină, capacitate cilindrică 1597 cmc, la prețul de 2.350 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 27 aprilie, ora 13, în localitatea Moreni (str. cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița).

Este a treia licitație a bunului.

A patra mașină scoasă de ANAF Mioveni la licitație este un autoturism Ford Focus, an de fabricație 2006, motorizare pe motorină, capacitate cilindrică 1560 cmc, la prețul de 7.500 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 28 aprilie, ora 9, în localitatea Moreni (str. cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița).

Este a două licitație a bunului.

Sibiu

Aici, ANAF licitează un autoturism Dacia Logan, an de fabricație 2009, culoare roșie, la prețul de 6.900 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 6 mai, la ora 12, în localitatea Sibiu (str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, et. 1, cam. 111). Este prima licitație a bunului.

Constanța

Și în Constanța avem mai multe mașini în oferta ANAF.

Pentru început, avem un autoturism Opel Astra Kombi, an de fabricație 2000, kilometri parcurși 222.620, motorizare pe motorină (100 cai-putere), la prețul de 4.874 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 19 aprilie, ora 11, în localitatea Constanța (str. I.Gh. Duca, nr. 18).

Este prima dată la licitație această mașină.

A doua mașină este un autoturism Volkswagen Golf III, an de fabricație 1994, kilometri parcurși 236.180, motorizare pe benzină (90 cai-putere), la prețul de 1.121 de lei (exclusiv TVA). Autovehiculul a stat indisponibilizat 11 ani. Licitația are loc în data de 20 aprilie, ora 11, în localitatea Constanța (str. I.Gh. Duca, nr. 18).

Este prima licitație a bunului.

A treia mașină este un autoturism Volkswagen Golf III, an de fabricație 1995, kilometri parcurși 287.475, motorizare pe benzină (75 cai-putere), la prețul de 1.365 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 20 aprilie, ora 11, în localitatea Constanța (str. I.Gh. Duca, nr. 18). Este prima licitație a bunului.

A patra mașină este un autoturism Opel Astra, an de fabricație 1999, kilometri parcurși 196.812, motorizare pe benzină (74 cai-putere), la prețul de 4.874 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 22 aprilie, ora 15, în localitatea Constanța (str. I.Gh. Duca, nr. 18). Este prima licitație a bunului.

Alexandria

În Alexandria, ANAF scoate la licitație un autoturism Hyundai Santa Fe, an fabricație 2007, culoare negru, la prețul de 11.650 de lei (exclusiv TVA). Licitația are loc în data de 6 mai, ora 11, în localitatea Alexandria (str. Dunării, nr.188).

Este a treia licitație.

Atenție: până la al treilea termen de licitație, prețul scade cu 25%. După cel de-al treilea termen, indiferent cât de multe termene curg, bunurile nu pot fi vândute la un preț mai mic de 50% din valoarea lor inițială.