Lovitură dură pentru toate firmele mari. Acest acord pune capăt artificiilor financiare

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a ajuns la un acord important care reglementează sistemul fiscal internațional.

130 de țări și jurisdicții s-au alăturat unui nou plan, constituit pe doi piloni, care are scopul de a reforma regulile internaționale de impozitare și a se asigura că întreprinderile multinaționale plătesc o cotă echitabilă din impozit oriunde operează.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a anunțat că statele care s-au alăturat inițiativei reprezintă peste 90% din PIB-ul global.

Planul este alcătuit din doi piloni principali, își propune să se asigure că marile întreprinderi multinaționale (EMN) plătesc impozite acolo unde își desfășoară activitatea și câștigă profituri, adăugând în același timp certitudinea și stabilitatea atât de necesare sistemul fiscal internațional.

Pilonul 1 va asigura o distribuție mai echitabilă a profiturilor și a drepturilor de impozitare între țări în ceea ce privește cele mai mari EMN, inclusiv companiile digitale. Ar aloca din nou unele drepturi de impozitare asupra întreprinderilor multinaționale din țările lor de origine pe piețele în care au activități comerciale și obțin profituri, indiferent dacă firmele au o prezență fizică acolo.

Al doilea pilon urmărește să pună bazele concurenței în ceea ce privește impozitul pe profit, prin introducerea unei cote minime globale de impozitare pe profit pe care țările să o poată utiliza pentru a-și proteja bazele de impozitare.

”Acest plan cu doi piloni va oferi un ajutor preţios statelor pentru mobilizarea veniturilor fiscale necesare reechilibrării bugetelor şi finanţelor publice, în timp ce investesc în serviciile publice esenţiale, în infrastructuri şi pentru măsurile destinate unei redresări post-COVID puternice şi durabile”, au transmis reprezentanții OCDE.

Participanţii la negocieri şi-au dat ca termen luna octombrie pentru finalizarea detaliilor tehnice şi pentru pregătirea ”unui plan de implementare efectivă în 2023”.

„Acest pachet nu elimina concurenta fiscala, asa cum nu ar trebui, dar stabileste limitari convenite multilateral. De asemenea, gazduieste diferitele interese de pe masa negocierilor, inclusiv cele din economiile mici si din jurisdictiile in curs de dezvoltare. Este in interesul tuturor sa ajungem la un acord final intre toti membrii, asa cum este programat mai tarziu in acest an ”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.