Legea care-i protejează pe jurnaliști de Guvern: cum s-ar putea aplica și în România

O lege menită să protejeze informațiile obținute de jurnaliști de ochii Guvernului a fost propusă în SUA. Modelul ar putea fi adaptat și în România.

Senatorul american Ron Wyden a propus o lege care are rolul de a proteja datele culese de jurnaliști de autoritățile guvernamentale. Se întâmplă în SUA, iar proiectul de lege e denumit generic Protect Reporters from Excessive State Suppression Act (PRESS).

Inițiativa are rolul de a proteja înregistrările, informațiile și detaliile din anchetele jurnaliștilor, astfel încât acestea să nu poată fi confiscate de Guvern. Se întâmplă la câteva luni după ce Departamentul de Justiție a recunoscut că a achiziționat înregistrări telefonice și informații din email de la reporteri de la The Washington Post, CNN și New York Times pentru a identifica sursele acestora.

Legea care-i protejează pe jurnaliști

Senatotul Wyden e de părere că trebuie să existe reguli care să „protejeze reporterii de supravegherea guvernului” și că ar trebui „scris acest lucru în lege cu litere mari”.

„Administrația Trump a spionat reporteri care nu erau bănuiți de nicio infracțiune, în vânătoarea sa pentru a-și identifica sursele și a împiedica poporul american să afle adevărul despre nelegalitatea și corupția lui Trump”, a spus senatorul.

Chiar dacă Departamentul de Justiție, aflat acum sub administrația Biden, apărase inițial utilizarea citațiilor, președintele a revenit și a spus că legea este greșită, punând capăt acestor practici. Procurorul general Merrick Garland a solicitat, de asemenea, introducerea unor noi reguli în ceea ce privește cazurile care implică reporteri. De asemenea, s-a întâlnit cu directori din cele trei organizații de știri menționate anterior pentru a discuta situația.

În timp ce majoritatea statelor au o formă de lege care-i protejează pe reporteri, guvernul federal nu are. Una dintre problemele legate de încercările anterioare ale acestei legislații a fost legată de modul în care este definit un jurnalist și ce fel de activități ar trebui protejate. O lege federală, de exemplu, ar trebui să descopere cum să protejeze intimitatea jurnaliștilor, apărând totodată și interesele de securitate națională.

Proiectul de lege al lui Wyden propune ca jurnaliștii să fie protejați de divulgarea de surse ordonate de instanță, dar permite excepții dacă informațiile ar preveni terorismul, ar identifica teroriștii sau dacă ar preveni violența sau moartea.

Cum s-ar putea aplica în România

O astfel de lege ar fi necesară și în România.

Dacă, spre exemplu, o anchetă jurnalistică scoate la iveală mafia dintr-un partid sau altul, iar procurorii se autosesizează, jurnaliștii ar putea fi somați să-și divulge sursele și să declare cum au obținut acele informații. Or, dacă aceste date ajung la procurorii sau chiar la partidul în cauză, ancheta ar putea fi compromisă intenționat.

Ar trebui găsit un punct de echilibru, așa cum încearcă americanii, între ce poate fi divulgat din ancheta jurnalistică și ce nu.

Dacă informații respective pot duce la prinderea unui terorist, atunci jurnaliștii trebuie să coopereze. Dacă ele, însă, pot acoperi niște fapte și se poate ajunge la mușamalizarea cazului, atunci procurorii trebuie să-și facă treaba pe cont propriu, fără să profite de munca reporterilor.