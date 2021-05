Jocurile viitorului îți taie respirația, iar realismul va fi posibil cu Unreal Engine 5

Unele dintre cele mai impresionante jocuri ale ultimului deceniu au fost posibile datorită motorului grafic Unreal Engine de la Epic Games. Acum, respectiva platformă de dezvoltare a ajuns la generația a cincea și îți taie respirația.

ARK: Survival Evolved, Final Fantasy VII Remake, Gears 5, Borderlands 3, Hellblade: Senua`s Sacrifice sau Fortnite sunt doar câteva exemple de jocuri create cu ajutorul motorului grafic Unreal Engine 4, dar acelea nu făceau o treabă foarte bună în a profita de performanța hardware a noilor console lansate anul trecut. Din acest motiv, Epic a dedicat ultimii câțiva ani dezvoltării de Unreal Engine 5.

În teorie, a existat și un demo tehnologic cu noul Unreal Engine, un clip cu ce poate fi posibil dacă ai o echipă numeroasă de mâini dibace în spate, dar în curând vom putea vedea și ce fac multe alte studiouri cu el, nu doar Epic.

UE5 tocmai a intrat într-o etapă de Early Access, un fel de beta pentru dezvoltatorii curioși și poate fi experimentat fie prin intermediul Epic Games Launcher, fie direct de pe GitHub. Această iterație va permite creatorilor de aplicații și jocuri să se acomodeze un pic cu instrumentele puse la dispoziție de Epic înainte de lansarea versiunii finale, la începutul lui 2022.

După cum era de așteptat, accentul se pune acum pe foto-realism din toate punctele de vedere cu un efort semnificativ mai mic decât în anii trecuți. Animațiile sunt mai convingătoare ca niciodată, mai naturale, iar partea audio a ecuației este de asemenea remarcabilă. Printre tehnologiile noi se numără Nanite pentru peisaje ce par desprinse din filme, Lumen pentru un sistem de iluminare care se adaptează perfect de la zi la noapte și MetaSound pentru o coloană sonoră distinctă.

Here’s an uncut look at the gameplay of the new Valley of the Ancient demo for @unrealengine 5, which enters early access today. Developers can download this project and play it — or modify it! #UnrealEngine pic.twitter.com/qEYDS649O2

