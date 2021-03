Jaf în Bitcoin: cum au reușit hackerii să fure peste 600.000 dolari dintr-un portofel digital

Recent, un om pe nume Phillipe Christodoulou a descărcat o aplicație pentru un portofel digital de criptomonede din magazinul de aplicații Apple și s-a conectat. Hackerii l-au jefuit cu 600.000 de dolari în bitcoin.

Imediat, escrocii care au construit aplicația – care a fost deghizată într-o companie de stocare criptografică de renume – și au introdus-o în magazinul de aplicații l-au jefuit pe Christodoulou cu 17.1 bitcoin, care în acel moment valorau 600.000 de dolari, relatează The Washington Post. Este o înșelătorie șocant de obișnuită atât pe platformele Apple, cât și pe Google.

Apple depune eforturi mari pentru a vorbi despre modul în care verifică fiecare aplicație din magazinul digital. Pe de altă parte, Christodoulou a declarat că învinuiește compania mai mult decât îi învinovățește pe hoții care au reușit să îl jefuiască. „Au trădat încrederea pe care o aveam în ei”, a spus el. „Apple nu merită să scape basma curată din asta”.

Înșelătoriile cu bitcoin sunt frecvente pe Apple și Google

În acest caz, hoții și-au trimis aplicația sub masca de a fi un serviciu de criptare și apoi, odată ce a fost aprobat, au transformat-o într-o imitație a dezvoltatorului de portofel cripto hardware Trezor, care nu are o aplicație proprie. Apple examinează aplicațiile atunci când sunt trimise, dar nu are o modalitate de a urmări aplicațiile care se schimbă complet după ce sunt introudse în sistem, potrivit WaPo.

Compania de analiză blockchain Chainalysis a confirmat că Christodoulou, dar și alte cazuri de furturi digitale ale altor victime au fost trimise către un cont cu aspect suspect. „Există dovezi că este o înșelătorie substanțială care fură sute de mii de dolari”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Madeleine Kennedy, pentru WaPo.

Dar nu există prea multe lucruri pe care Apple sau Google le pot face după verificarea aplicațiilor, în afară de blocarea aplicației, astfel încât alții să nu cadă pradă ei. Dar, odată cu apariția noilor versiuni ale unei aplicații de genul acesta, din păcate, nu prea mai e nimic de făcut. De aceea, e bine să verifici de mai multe ori înainte să downloadezi o aplicație.