Inteligența artificială este anunțată să își facă apariția în arhitectură. O fundație din domeniul construcțiilor a anunțat un instrument care va fi alimentat de AI pentru construcțiile civile și nu numai.

Build Change, o fundație dedicată prevenirii pierderilor de locuințe cauzate de dezastre naturale, cum ar fi cutremure și furtuni de vânt, anunță aplicația „Intelligence Supervision Assistant for Construction” (ISAC-SIMO). Este un instrument de asigurare a calității cu sursă deschisă, alimentat de AI, pentru construcții. Și ar putea salva nenumărate vieți.

Instrumentul utilizează învățarea automată pentru a ajuta oamenii să se asigure că folosesc cele mai bune materiale și metode de construcție pentru a se asigura că clădirile sunt pregătite pentru dezastre. În mod obișnuit, atunci când discutăm împotriva protecției împotriva cutremurelor, vorbim despre asigurarea siguranței zgârie-norilor și a podurilor, folosind inginerie și materiale avansate.

Însă provocarea de a reconstrui comunitățile din zonele emergente nu constă neapărat venirea cu noi soluții inginerești. Adesea, una dintre cele mai mari provocări din aceste scenarii este găsirea unei expertize suficiente pentru a se asigura că muncitorii construiesc în siguranță și cu materialele corecte.

Inteligența artificială își face loc în arhitectură

CEO-ul fundației a afirmat că potențialul acestui instrument este unul uriaș, iar scopul său este de a îmbunătăți calitatea construcțiilor.

”ISAC-SIMO are un potențial uimitor de a îmbunătăți radical calitatea construcției și de a se asigura că locuințele sunt construite sau consolidate la un standard rezistent, în special în zonele afectate de cutremure, furtuni de vânt și schimbări climatice. Am creat o fundație din care comunitatea open source poate dezvolta și contribui cu diferite modele pentru a permite acestui instrument să-și atingă întregul potențial. Fundația Linux, bazată pe sprijinul IBM în ultimii trei ani, ne va ajuta să construim această comunitate”, a spus Elizabeth Hausler, CEO al Build Change.

Aplicația a început ca finalistă în provocarea Call for Code, un eveniment anual de dezvoltare open source găzduit de David Clarke Cause, IBM, The Linux Foundation și alți parteneri.

Toți cei care au realizat construcții în zone emergente, în care organismele de reglementare sunt foarte vafi sau inexistente, poate atesta faptul că nu știi absolut nimic despre ceea ce vei găsi, atunci când vine vorba despre siguranța clădirilor. Astfel, dacă o aplicație este pusă în mâinile oamenilor, aceasta le va permite să știe lucruri precum calitatea cărămizii, mortarului din pereți, precum și cea armăturii.