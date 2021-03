Instagram știe mai bine decât tine ce pui în Stories și folosește informația într-un mod util

Instagram face o serie stufoasă de experimente în fiecare săptămână cu diverse funcții pentru aplicațiile sale de mobil, chiar dacă nu sunt toate disponibile pentru toți utilizatorii.

Deși petreci foarte mult timp pe rețelele sociale, poate rareori te-ai gândit cum acestea pot fi optimizate pentru persoanele cu diverse handicapuri. Dacă ai probleme de auz, de văz sau de vorbire, într-o lume ideală, ar trebui ca giganți din spatele aplicațiilor tale favorite să facă un efort pentru a le optimiza pentru toate tipurile de utilizatori.

Din această categorie a detaliilor care vor ajuta un public destul de restrâns face parte opțiunea detaliată de Matt Navarra pe Twitter. Clipul întreg îl poți vedea mai jos, dar ideea din spate este simplă și vizează un sticker nou pe care Instagram la adăugat la stories.

Respectivul sticker este intitulat CC (Closed Captions) și, odată activat, îți transpune pe ecran ce spui în momentul în timpul înregistrării video pe care urmează să o pui în Stories. Este ca și cum îți generează un subtitrare în mod automat, pentru ca oricine să înțeleagă mai bine ceea ce postezi, indiferent dacă este surd sau, pur și simplu, își ține telefonul pe silențios. Chiar și dacă nu vorbești foarte limba celui care postează, subtitrarea te va ajuta să înțelegi mai bine despre ce este vorba în clip.

În mod previzibil, respectiva subtitrare poate fi personalizată cu precizie elvețiană. Poți modifica textul și poți alege un cu totul alt font, pentru a face postarea semnificativ mai atractivă sau personală. În teorie, există câteva instrumente terțe care facilitează acest proces al realizării automate de subtitrări, dar o soluție nativă ar trebui să fie mai ușor de folosi și promovat.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories

You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021