Încă un gigant din tech renunța la munca în condiții ”normale”: ce se întâmplă la Spotify

În ultimul an, cuvintele de ordine au fost Zoom și telemuncă, iar acum, marile companii se gândesc să treacă permanent la munca de la distanță, cu costuri mai mici și productivitate mai mare.

Ideea de muncă de la distanță a fost un mit până în urmă cu câțiva ani. Nu se aștepta nimeni ca giganți cu mii de angajați să ia în considerare posibilitatea ca, de la primul la ultimul salariat, aceștia să-și desfășoare activitatea din confortul căminului. Inițial, tranziția la acest model de business a fost una din obligație. După câteva luni, au început să se vadă avantajele.

Dacă nu cumva ești Apple, care a investit 5 miliarde de dolari într-un sediu futurist, toți ceilalți giganți din Silicon Valley au acceptat faptul că este mai profitabil din toate punctele de vedere să lași oamenii să lucreze de acasă.

Primii care au făcut anunțuri în acest sens au fost cei de la Twitter. Au urmat la scurt timp după oficialii de la Facebook și Microsoft cu mesajele similare. A venit rândul celor de la Spotify să îmbrățișeze telemunca pe termen lung, independent de pandemie.

Oficialii Spotify au anunțat în urmă cu câteva zile un program intitulat Work from Anywhere sau Muncă de Oriunde. Prin intermediul acestuia, angajații pot alege să lucreze de oriunde de pe Pământ. În cazul în care simți că ești mai productiv dacă îți desfășori activitatea de la birou, vei avea și această posibilitate, ca întotdeauna. Dacă nu te simți în siguranță sau, de exemplu, vrei să-ți ții copii sub supraveghere, atâta timp cât ai o conexiune stabilă la internet, poți alege să lucrezi din mijlocul Africii.

Aparent, cei de la Spotify vor încerca să-ți găsească și un spațiu de birou închiriat, dacă te încântă ideea să nu mai mergi la birou tău uzual, dar simți că nu ești prea eficient acasă. Particularitățile noului program vor fi definite până în această vară, timp în care, angajații vor stabili cu manageri când sau dacă vor mai călca pe la sediu.