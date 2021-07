În 2021, omenirea trăiește pe datorie: vestea tristă a cercetătorilor

Cercetătorii au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Începând de acum, omenirea trăiește pe datorie.

După ce a consumat resursele Terrei din acest an, trăim pe datorie. România şi-a consumat cota de resurse pe 21 iunie în acest an, faţă de 11 iulie anul trecut şi 12 iulie în 2019, conform Adevărul. Cercetătorii de la ONG-ul american Global Footprint Network, care fac acest studiu în fiecare an, din 1970, atrag atenţia asupra consumului tot mai rapid al resurselor, în condiţiile în care capacitatea planetei este limitată.

Omenirea trăiește pe datorie, până la sfârșitul anului

Omenirea a consumat, la nivel global, cota de resurse naturale ale Pământului pentru anul 2021, la fel de devreme ca în 2019, pe 29 iulie, după ce viteza consumului scăzuse în 2020 din cauza blocajelor provocate de pandemia de coronavirus, anunţă WWF (World Wide Fund for Nature).

În fiecare an, Earth Overshoot Day (EOD – Ziua Suprasolicitării Pământului) marchează data la care omenirea a folosit toate resursele naturale pe care Pământul le regenerează pe parcursul întregului an. În prezent, omenirea foloseşte cu 74% mai mult decât ceea ce pot regenera ecosistemele planetei – sau „1,7 planete”. De la EOD şi până la sfârşitul anului, omenirea funcţionează în regim de deficit ecologic.

Factorii determinanţi notabili sunt creşterea cu 6,6% a amprentei de carbon în 2021 faţă de anul trecut, precum şi scăderea cu 0,5% a biocapacităţii forestiere globale, cauzată în mare parte de defrişările din Amazon.

În ceea ce privește țara noastră, România şi-a consumat cota de resurse pe 21 iunie în acest an, faţă de 11 iulie anul trecut şi 12 iulie în 2019. Pentru comparaţie, Bulgaria a atins limita consumului de resurse pe 21 iunie, Ungaria pe 8 iunie, Slovacia pe 13 mai iar Ucraina va atinge limita pe 8 august.

ONG-ul american avertizează asupra consecinţelor epuizării resurselor naturale ale planetei.