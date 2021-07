Funcția din Google Drive pe care ți-ai dorit-o din prima zi, disponibilă: cum te scapă de un stres important

Google Drive a trecut prin numeroase transformări de-a lungul anilor. Cea mai recentă dintre ele vizează procesul de colaborare cu diverși parteneri și nu este deloc una neglijabilă, mai ales că este gratuită.

În mod tradițional, Google Drive funcționează de minune în contextul unui număr mai mare de servicii de la Google. Dacă faci parte dintr-o echipă dependentă de Google Workplace sau G Suite Business, actualizarea introdusă acum de gigantul din Mountain View îți face viața semnificativ mai ușor. Depinde cât de important este pentru tine aspectul de colaborare al platformei, de câte ori ai partajat unul sau mai multe poze, documente și diverse alte tipuri de fișiere.

Cum schimbi partajarea pe Google Drive

Google Drive schimbă regulile legate de partajarea documentelor. În trecut, această politică era rezonabilă, dacă lucrai doar de unul singur pe platforma Google. Acum, însă, au fost implementate mai multe mecanisme pentru a vedea mai bine cum ai partajat ceva ce ai în Drive, cu cine și de când. Dacă până acum nu mai era niciun instrument la care să poți apela pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat cu documentele tale, lucrurile se schimbă odată cu noua versiune, după ce va ajunge la majoritatea utilizatorilor.

În plus, probleme puteau apărea în momentul în care cineva partaja documente cu tine. Acestea apăreau în secțiunea Share with me sau Partajate cu mine, indiferent dacă îți dădeai sau nu acordul în acest sens. Pentru că spamul tinde să devină inevitabil la un moment dat, iar eliminarea acelor fișiere nu mai era suficientă, inginerii Google au găsit o soluție pe cât de simplă, pe atât de deșteaptă.

Indiferent dacă ai un cont plătit sau gratuit de Google, în momentul în care cineva partajează un document cu tine, îi poți bloca adresa de email cu un click dreapta pe fișierul respectiv. În această manieră, scapi de o sursă semnificativă de stres. Imediat după ce ai blocat un individ, orice fișiere a partajat cu tine vor dispărea din librăria ta. În același timp, dacă ai partajat tu în trecut ceva cu el, accesul la documentele cu pricina va fi de asemenea eliminat.