FOTO Imagine incredibilă surprinsă din spațiu: Pământul n-a arătat niciodată mai bine

Astronautul Agenției Spațiale Europene Thomas Pesquet a reușit să observe furtuna solară super-intensă din acest an, de la Stația Spațială Internațională. A reușit, de asemenea, să surprindă o imagine deosebită.

Evenimentul rar a surprins atmosfera planetei noastre “bombardată” cu particulele puternic încărcate ale Soarelui, pe măsură ce aceasta intră într-o parte deosebit de activă a ciclului său solar.

Vremea spațială declanșează, de asemenea, niște fenomene naturale superbe, vizibile atât de la sol, cât și de pe orbită.

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlpha https://t.co/5rdb08ljhx pic.twitter.com/0liCkGvRCh

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021