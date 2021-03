Ford are cu ce se lăuda în uzina de la Craiova: motorul care propulsează afacerile americanilor

Ford a promis investiții și s-a ținut de cuvânt în cazul uzinei de la Craiova. În această perioadă, marcheză o reușită cu motorul EcoBoost.

Motorul EcoBoost a fost lansat în 2012 și, de atunci, a echipat multe modele ale americanilor și nu numai. Oficialii Ford tocmai ce au anunțat că au trecut de pragul de 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse în uzina din Craiova. E un pas important, care sporește afacerile constructorului care fabrică primul hibrid produs la noi în țară.

Motorul EcoBoost de 1.0 litri a depășit așadar pragul de un milion și jumătate de unități după nouă ani de producție.

Ford sărbătorește 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse la Craiova

Motorul de 1.0 litri EcoBoost a fost proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton (Marea Britanie) și Merkenich (Germania), iar din 2012, acesta se construiește la fabricile Ford din Craiova și Köln (Germania). Ford Craiova produce în prezent motorul EcoBoost de 1.0 litri în versiunile mHEV (mild hybrid) de 125 CP și 155 CP, dar și în versiunile tradiționale non-mHEV, de 95 CP, 100 CP și 125 CP.

Aceste versiuni echipează o varietate de vehicule Ford, precum Puma, EcoSport, Fiesta, Focus, dar și vehicule comerciale precum Tourneo Connect, Tourneo Courier și Transit PHEV, ajungând la clienții Ford din întreaga lume.

„Lansarea motorului de 1.0 litri EcoBoost a reprezentat o adevărată revoluție în industria auto. Sunt foarte mândru că primul motor a ieșit de pe linia de producție în timpul mandatului meu în funcția de director al Uzinei de Motoare Craiova”, a declarat Ian Pearson, președintele Ford România.

Motorul EcoBoost de 1.0 litri a adunat numeroase premii de la lansarea sa pe piață în 2012, inclusiv 11 premii internaționale la competiția IEPOTY (International Engine and Powertrain of the Year), fiind recunoscut pentru eficiența consumului de carburant și performanțele sale calitative.

„Atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse lafabrica din Craiova reprezintă cu adevărat un moment extraordinar pentru noi, un moment de mândrie pentru întreaga echipă a Uzinei de Motoare. În prezent, lucrăm în 3 – 4 schimburi pentru a susține producția zilnică de peste 1.700 de motoare. La fiecare 42 de secunde, un motor este asamblat pe liniile noastre de producție de la Craiova”, a declarat Nicolae Gavrilă, actualul director al Uzinei de Motoare Ford Craiova.

De ce e motorul atât de special

Motorul EcoBoost de 1.0 litri este primul motor cu trei cilindri din lume care dispune de tehnologia de dezactivare a primului cilindru, oprind automat unul dintre cilindrii motorului în situațiile în care acesta nu necesită putere maximă. E util, de exemplu, la coborârea în pantă sau la viteze de croazieră. Sistemul poate decupla sau recupla un cilindru în 14 milisecunde.

Conform oficialilor companiei, în anul 2020 mai mult de jumătate dintre autoturismele Ford vândute la nivel european au fost echipate cu premiatul motor de 1.0 litri EcoBoost.

„Motorul EcoBoost de 1.0 litri continuă să stabilească noi standarde în categoria de motoare compacte pe benzină. Întreaga noastră echipă de la uzina din Craiova este mândră să facă parte din acest proiect, să vadă pe stradă modelele Ford Puma produse aici, echipate inclusiv cu acest motor, oferind clienților noștri experiența deosebită la volan, specifică Ford”, a declarat Adrian Calangiu, manager de producție al Uzinei de Motoare.

Ford Craiova are în acest moment peste 6000 de angajați care lucrează atât pentru producția de vehicule cât și pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceștia lucrează doar la uzina de motoare în 3 și 4 schimburi pentru a face față cererii actuale de pe piață.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generație. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiți doar în modernizarea Secției de Producție Motoare.