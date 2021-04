Firma lui Elon Musk se laudă cu un proiect excepțional: „Am putea crea noi specii super exotice”

Elon Musk e mai cunoscut pentru Tesla. Dar peste unul sau două decenii e posibil ca Neuralink să fie mult mai populară. Recent, cofondatorul acesteia s-a lăudat cu un experiment cel puțin ambițios și mai ales extraordinar.

„Probabil am putea face un Jurassic Park, dacă am vrea. Nu ar fi cu dinozauri autentici din punct de vedere genetic, dar [nu contează]. Poate după 15 ani de reproducere + inginerie am putea crea noi specii super exotice”, a afirmat Max Hodak, cofondatorul Neuralink.

Filmul Jurassic Park a debutat în 1993 și a prezentat această idee incredibilă: să readuci la viață specii dispărute. Și nu orice specie, ci una dispărută acum zeci de milioane de ani. Deși e puțin probabil să vedem așa ceva devenit realitate, în următoarele decenii, e foarte probabil că vor fi făcute experimente similare pe alte specii.

Desigur, Hodak a făcut-o mai mult ca laudă. Mai ales că declarația lui vine în aceeași săptămână în care Neuralink a prezentat un experiment la fel de ambițios: o maimuță care joacă ping-pong, dar doar gândindu-se la asta, nu să joace efectiv.

Cum a reușit Neuralink cel mai nou experiment

Un experiment inedit a fost făcut public de Neuralink, compania lui Elon Musk. O maimuță cu un cip implantat în creier reușește să controleze un computer doar cu ajutorul minții. Clipul a fost făcut public și acolo se vede cum maimuța învață să joace ping-pong doar cu puterea minții. Inițial, a folosit un controller pentru a se acomoda cu jocul. Ulterior, acesta nu a mai existat, iar maimuța a învățat să facă totul doar cu ajutorul creierului.

În experimentul Neuralink, senzorii au analizat activitatea neuronală a acestei maimuțe macac, cu numele Pager, în timp ce muta cursorul pentru a atinge o țintă pe ecran, cu ajutorul unui joystick. Asta a fost în primă fază.

Analizând aceste date, inteligența artificială a fost capabilă să anticipeze unde va muta Pager cursorul și să prezică acest lucru cu acuratețe, înainte chiar ca mișcarea mâinii să aibă loc. În cele din urmă, maimuța a fost capabilă să controleze întregul joc de ping-pong cu ajutorul minții, prin semnalele transmise de cip-ul Link implantat în creierul său și analizate de senzori.