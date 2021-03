Experiență | Cum e să nu mai urmărești pe nimeni pe Instagram și de ce e o bătaie de cap să faci asta

Nu știu cine ar vrea asta, dar nu exagerez cu nimic când zic că-ți va lua zile întregi să reușești.

Nu-s o persoană foarte activă pe rețelele de socializare. Am de ceva ani un cont de Facebook, mi-am făcut apoi și cont pe Instagram, dețin un cont pe YouTube unde mă mai joc din când în când cu diverse hobby-uri și cam atât.

Am și un cont de Twitter care stă nefolosit din ziua în care l-am creat și n-am de gând să merg spre TikTok prea curând. Aștept, în schimb, să văd care-i treaba cu Clubhouse.

Cum spuneam, nu postez nicidecum zilnic pe Facebook sau Instagram, dar le verific zilnic. Sunt la curent cu se se întâmplă acolo și nu doar pentru că mă obligă meseria. Urmăresc cu interes câțiva oameni cu care rezonez – când vine vorba de Facebook și mai pierd timpul pe Instagram – când vine vorba de poze din diverse destinații.

Pe Facebook am câteva sute de prieteni. Nu mă cunosc personal cu toată lumea de acolo, în mod evident. Pe Instagram urmăream, până zilele trecute, aproape 900 de persoane. Mi-a venit, însă, ideea să bifez unfollow pentru fiecare dintre aceste persoane doar ca să văd ce se întâmplă.

Iar acum îți povestesc și ție cum a fost această experiență.

Ieși mai ușor din mafie

Auzisem de oameni care au milioane de urmăritori pe Instagram, dar nu urmăresc pe nimeni sau urmăresc, în cel mai bun caz, doar o singură persoană. Așa am aflat că fix asta face Kanye West, dar sunt convins că sunt și alții ca el.

Evident că n-am milioane de urmăritori precum Kanye, dar am vrut să văd cum arată pagina de feed din Instagram dacă nu urmărești pe nimeni.

Mi-am deschis aplicația, am intrat în lista cu persoane pe care le urmăresc și am început să apăs butonul unfollow. Știam că nu e o treabă simplă, dar n-aveam de gând să fac asta într-o singură zi. Singura problemă este, însă, că Instagram nu vrea să faci deloc asta. Și face tot posibilul să-ți pună bețe în roate.

Concret, după ce dai unfollow la câteva zeci de persoane, aplicația vede, probabil, că e ceva în neregulă cu tine (pentru că de ce ai face asta, nu?).

Așa că-ți afișează următorul mesaj:

În traducere, aplicația-ți spune că limitează numărul de diverse activități pe care le poți face pentru a proteja comunitatea. Am apăsat ok și am mers mai departe, crezând că pot decide singur ce pot face și ce nu pe contul personal.

Dar n-a fost așa.

Captiv cu orice preț

Pentru că, deși am continuat să apăs unfollow la toată lista, am observat că numărul de persoane pe care le urmăream nu scădea, așa cum m-aș fi așteptat. Nu știam ce înseamnă cu adevărat often (des) în viziunea Instagram, dar am decis să nu mai continui pentru că, orice aș fi făcut, era clar că nu puteam acționa după bunul plac.

Am decis să reiau totul a doua zi. Doar că a doua zi a fost chiar mai rău. Nici măcar nu am apucat să apăs de câteva ori pe unfollow, pentru că am primit din nou mesajul de mai sus. Din nou, nu puteam să-mi duc la capăt experimentul.

Ba, mai mult, aplicația a plusat la un moment dat și a încercat, totuși, să îndulcească tonul. M-a întrebat dacă nu cumva vreau să creez un nou cont, unde să-mi aleg un număr restrâns de persoane pe care să le urmăresc:

Evident că nu asta căutam, dar Instagram s-a gândit, probabil, că trec printr-o pasă proastă și că mi s-a pus pata din senin. Amuzat de faptul că algoritmii lucrează (nu că ar mai fi o surpriză), de fapt, împotriva mea, am decis să caut o soluție pe internet.

Soluțiile obscure de pe internet

La o simplă căutare, am descoperit că sunt o grămadă de aplicații terțe care-ți promit că-ți elimină rapid din listă persoanele pe care nu vrei să le mai urmărești. Am ales una dintre ele (nu o să-i dau numele pentru că nu te va ajuta, o să vezi de ce), am instalat-o cu ceva temeri legate de confidențialitate și am vrut să văd despre ce e vorba.

Interfața îți dă senzația, într-adevăr, că poți selecta toate persoanele și le poți da unfollow. Doar că….îți dă senzația. În realitate, trebuie să selectezi individual și să dai unfollow. Ca-n aplicația originală, de fapt, doar că renunțarea la a urmări pe cineva chiar se întâmplă.

Ei bine, se întâmplă, de fapt, până la un punct. După ce am dat unfollow la câteva zeci de persoane, aplicația mi-a spus că am nevoie de un abonament pentru a merge mai departe cu acest plan.Dacă plăteam, puteam, de asemenea, să selectez toată lista și să dau unfollow dintr-un singur click. N-am făcut-o.

Era vorba de o sumă modică, undeva la 3 dolari, dar n-am vrut să-mi introduc datele bancare într-o aplicație necunoscută. Ce-i drept, nu am stat să verific cu atenție care-i treaba cu aplicația, poate era sigură, dar eu n-am vrut să risc. E motivul pentru care-ți spuneam că nu-i dau numele pentru că nu cred că ar fi bine să riște cineva.

Cum e să nu mai urmărești pe nimeni pe Instagram

Păi, dacă nu urmărești pe nimeni pe Instagram, nu prea văd de ce ai avea o asemenea aplicație în telefon. Poți fi, desigur, o persoană precum Kanye, cu milioane de urmăritori și pentru tine să fie strict o afacere gestionată, evident, de altceva. Altfel, dacă nu urmărești pe nimeni, te simți singur în mijlocul unui deșert simulat.

Cam cum arată acum pagina mea de Instagram.

Tu nu vezi pe nimeni, dar toată lumea te vede pe tine (asta dacă ai urmăritori, evident).

În concluzie, nu e cazul să-ți bați capul cu așa ceva. Mie mi-a luat trei zile să reduc la zero lista cu persoane pe care le urmăresc și aveam, după cum îți spuneam mai sus, sub 900 de oameni cărora le dădusem follow. Dacă ești o persoană care urmărește mult mai mult de atât imaginează-ți cât de complicat e.

La momentul la care scriu articolul, am zero persoane pe care le urmăresc, dar am o grămadă de sugestii venite de la aplicație. Instagram din asta trăiește și e normal să te bombardeze cu așa ceva.

N-am de gând să renunț la Instagram, așa că-n următoarele zile o să trec din nou cu butonul de follow pe la toți oamenii pe care-i cunosc și nu numai. Până atunci, însă, o să fac o pauză, ca să văd cum arată o aplicație goală, fără niciun fel de filtru.