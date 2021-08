Doar aici nu-l văzusei pe Idris Elba: ce caută în Sonic the Hedgehog 2

Ei bine, am știut că următorul film Sonic the Hedgehog îl va include pe Knuckles, dar trebuie să recunoaștem că niciodată, în cele mai ciudate vise, nu am crezut că Idris Elba îl va interpreta.

Toate acestea reprezintă un alt subiect surprinzător într-una dintre cele mai neobișnuite povești de succes de la Hollywood. După un trailer inițial care a provocat multe critici dure, am fost aproape siguri că primul Sonic the Hedgehog va fi o un eșec total. Și totuși, s-a dovedit un film decent și a fost chiar unul dintre ultimele “hituri” de la box office, înainte ca pandemia să închidă cinematografele la nivel global.

Sonic the Hedgehog 2 îl va avea pe Idris Elba în rolul lui Knuckles

Rămâne de văzut cum vor primi criticii de film interpretarea lui Idris Elba din Sonic the Hedgehog 2. Filmul este așteptat să apară primăvara viitoare.

Sonic the Hedgehog 2 este un film american de comedie și acțiune-aventură, bazat pe franciza de jocuri video publicată de Sega. Regizat de Jeff Fowler și scris de Pat Casey, Josh Miller și John Whittington, este continuarea la Sonic the Hedgehog.

După ce l-a învins pe Dr. Robotnik și l-a trimis pe planeta ciupercilor, Sonic este pregătit pentru mai multă libertate, deoarece Tom și Maddie sunt de acord să-l lase să rămână acasă, în timp ce pleacă în vacanță. Cu toate acestea, Dr. Robotnik (acum Dr. Eggman) se întoarce de pe planeta Mushroom cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care să poată da puterea de a construi și distruge civilizații. Acum, Sonic și noul său cel mai bun prieten, Tails, încep o călătorie pentru a obține smaraldul, înainte ca acesta să cadă în mâinile lui Eggman.

În ianuarie 2020, Jim Carrey și-a exprimat interesul pentru a juca într-o continuare a primului film, simțind că personajul său, ticălosul Dr. Robotnik, ar putea fi extins: „Nu m-ar deranja să fac încă un film, pentru că a fost foarte distractive și o adevărată provocare pentru a încerca să-i conving pe oameni că am un IQ de trei cifre. Robotnik nu și-a atins apoteoza”.