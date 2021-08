Digitalizarea în educație, mai aproape de realitate: ce se întâmplă cu elevii din ciclul primar

Săptămâna aceasta a avut loc prima întâlnire a comitetului interministerial pentru implementarea proiectului „România Educată”. În cadrul reuniunii, ministrul Educației a prezentat măsurile pe care le pregătește pentru elevii români din ciclul primar de învățământ.

Potrivit ministrului Educației, strategia pe care o va adopta România pentru sectorul învățământului va fi axată pe digitalizare.

Se va pune preț pe tehnologie și pe aducerea învățământului românesc la standardele Uniunii Europene.

Prin urmare, anumite examene și probe susținute de elevii din ciclul primar se vor desfășura sub spectrul tehnologiei și informatizării.

Dacă am avea această componentă de digitalizare în Evaluare, am ști unde trebuie să intervenim, la geometrie, în exemplul pe care vi l-am prezentat, iar concluziile pot fi asigurate statistic.”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

De altfel, potrivit ministrului Cîmpeanu, anul viitor va introduce digitalizarea corectării la examenele școlare. Vizate vor fi evaluările de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a. De asemenea, se va aplica și un program pilot, la Bacalaureat.

„Este vorba de proiectul pilot care există la nivel de clasa a VI-a și de solicitarea imperativă pe care am făcut-o colegilor din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) de a se concentra astfel încât să putem colecta aceste date pe bază de itemi codificați, la nivel de item, pentru Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru Evaluarea Națională și pentru examenul de Bacalaureat.

Am cerut de la examenele următoare să fie colectate la nivel de item rezultatele de la Evaluările a II-a, a IV-a și a VI-a, dar și de la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a. Este posibil să avem nevoie de un an de pilotare, adică anul următor să fie de pilotare pentru examenul de Bacalaureat.

Un motiv este acela că Bacalaureatul este final de ciclu preuniversitar și rezultatele colectate detaliat la nivel de item pot fi folosite la nivel universitar, dar și pentru îmbunătățirea predării la nivel liceal”, a declarat Cîmpeanu pentru Edupedu.ro.