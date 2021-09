Descoperire importantă pe Jupiter: ce a detectat cel mai mare telescop al NASA

S-a făcut o descoperire importantă pe Marea Pată Roșie a planetei Jupiter. Iată ce a descoperit Hubble.

Cel mai puternic telescop al NASA a înregistrat o schimbare enigmatică în Marea Pată Roșie a planetei Jupiter, conform Hotnews. Pata este o furtună anticiclonică care durează de cel puțin 186 de ani sau chiar de până la 351 de ani ori mai mult. Cu un diametru de peste 16.000 de kilometri, ea este suficient de mare pentru a conține până la trei planete de dimensiunea Pământului.

Acum, astronomii au observat că aceasta se micșorează și devine mai circular, în comparație cu prima observare a sa în urmă cu 150 de ani.

Experții în științe planetare Michael Wong și Amy Simon au analizat date colectate de telescopul NASA de-a lungul unui deceniu, cu privire la vitezele vânturilor care formează Marea Pată Roșie. Acestea pot ajunge la peste șase sute de kilometri pe oră.

Agenția spațială NASA a anunțat recent că studiul realizat de cei doi cercetători sugerează că viteza vânturilor din banda exterioară a ciclonului crește, iar vânturile de aici înregistrează o creștere a vitezei de 8% între 2009 și 2020.

Dar regiunea interioară a petei a încetinit semnificativ.

„Când am văzut inițial rezultatele am întrebat dacă are vreo noimă. Nimeni nu a mai văzut așa ceva înainte”, afirmă Wong, cercetător la Universitatea Berkeley din California.