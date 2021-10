De-abia acum se simte efectul crizei: mediul de afaceri se prăbușește

Cele mai recente date care analizează evoluția mediului de afaceri în 2021 arată o realitate dureroasă pe care o traversează antreprenorii noștri, în această perioadă. Se pare că tot mai multe firme dispar, de la o lună la alta, ca efect al crizelor multiple care au apărut în ultimele luni.

Traversăm, de aproape doi ani, o criză pandemică din cauza căreia numeroase domenii de activitate au fost parțial sau complet suspendate în activitate. Industria ospitalității, de exemplu, a fost domeniul care a decontat cea mai scumpă notă de plată a crizei sanitare globale. Însă afacerile care au fost nevoite să-și reducă activitatea sau să o suspende complet sunt diverse.

Pe lângă pandemie, mai traversăm și o criză energetică. Facturile la energie electrică și gaze naturale bat, de la o lună la alta, record după record, iar acest costuri nu sunt suferite doar de consumatorii persoane fizice, ci și de companii.

În acest context, mediul de afaceri se scufundă chiar sub ochii noștri.

Tot mai multe firme dispar din peisaj

Datele furnizate recent în cadrul unei analize efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), arată că numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 29,6% în primele nouă luni din 2021, prin comparație cu perioada similară a anului trecut.

Cifra este uriașă, dacă ținem cont că, deși vorbim despre procente, în spatele acesora se află firme, povești de viață, încercări, eșecuri, drame de familie și profesionale.

Concret, arată datele ONRC, 47.091 radieri s-au înregistrat în țara noastră, în primele nouă luni ale anului curent.

Cele mai multe radieri în primele nouă luni ale acestui an au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 7.610 (plus 31,8% faţă de ianuarie-septembrie 2020) şi în judeţele Timiş – 2.184 (plus 31,55%), Constanţa – 2.055 (plus 28,68%) şi Cluj – 2.018 (plus 18,99%).

Potrivit statisticii oficiale, creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 70,66%), Covasna (plus 57,36%) şi Vrancea (plus 57,14%).

Avem și județe unde situația nu este nici pe departe atât de dramatică. Potrivit ONRC, la polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 369 (în creştere cu 51,23% faţă de primele nouă luni ale anului trecut), Covasna – 406 (plus 57,36%) şi Teleorman – 411 (plus 14,17%).