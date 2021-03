Cumularea pensiei cu salariului, o problemă legislativă: argumentele lui Barna pentru situația ofensatoare

În cadrul Guvernului Cîțu, cei de la USR au numit-o ca secretar de stat pe Irina Alexe. Ea a ieșit la pensie la 42 de ani și își cumulează acum pensia cu salariul. Dan Barna are o părere foarte clară pe marginea acestei situații.

Cu un pic de noroc, Dan Barna speră ca în decurs de o lună să fie adoptată în Parlament o lege care interzice cumulul pensiei cu salariul. Anunțul a fost făcut în contextul în care noul secretar de stat din MAI, pe lângă un salariu generos, se bucură o pensie pe care o încasează de la vârsta de 42 de ani. Conform spuselor liderului USR, Alex este un profesionist ”remarcabil” în domeniul administrației.

„Este decizia colegilor mei din PLUS, asumată de către alianţă. Pentru decizie au existat argumente foarte bune. Irina Alexe este un profesionist în domeniul administraţiei remarcabil. Este un om care a contribuit semnificativ la ceea ce înseamnă USR PLUS şi participarea la alegeri. Este o persoană de foarte bună calitate şi aici sunt două planuri ale discuţiei. Sunt responsabili cei care au beneficiat de un cadru legislativ păgubos – cum este acesta al acumulării pensiei cu salariul -, sunt responsabile persoanele respective care au ieşit la pensie, sub imperiul unei legi greşite?

Pentru că despre asta vorbim. Şi tocmai de asta Guvernul, prin Ministerul Muncii, are în momentul de faţă în Parlament şi eu sper să treacă într-o lună o lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Şi susţinem cu toată energia această măsură. (…) În momentul în care ai această reglementare, fiecare angajat poate decide dacă rămâne la pensie sau rămâne în sistemul public şi are venitul respectiv, suspendându-i-se dreptul la pensie. Şi asta e varianta morală şi corectă pe care o susţinem. Cum în egală măsură suntem cei mai puternici susţinători ai eliminării pensiilor speciale”, a precizat Dan Barna.

Deși este ușor să ai o problemă cu oamenii care se află în situația Irinei Alexe, Barna a ținut să menționeze că legea este o problema, iar ”victimizarea unei persoane” nu reprezintă o soluție.

„Ideea că sunt vinovaţi oameni care au ieşit la pensie sub o lege proastă – problema e legea proastă. Problema e o lege care permite aşa ceva, nu persoanele respective, care în momentul în care au ieşit la pensie au beneficiat de drepturile pe care le prevedea legea. Pentru că Irina Alexe nu a făcut nimic ilegal. Asta e discuţia şi până nu reparăm legea, putem să arătăm cu degetul o persoană sau alta, dar asta nu schimbă cu nimic situaţia din România. Problema de fond e schimbarea legii, tocmai de asta avem această iniţiativă, care sper ca într-o lună de zile să devină lege: că nu mai poţi cumula pensia cu salariul la stat. Şi atunci am închis problema”, a mai spus Barna.