Cum vor arăta criptomonedele peste 50 de ani

Criptomonedele au intrat de doar câțiva ani în funcțiune și deja nu ne mai putem imagina viitorul fără ele. Totuși, cum vor arăta criptomonedele în următoarele decenii? Vor mai rezista ele pe piață?

Un lucru este cert. Banii virtuali reprezintă viitorul pieței monetare globale, sub o formă sau alta, dar cum vor arăta monedele digitale peste 50 de ani pot doar analiștii să intuiască. Iată ce părere au aceștia.

Există două mari opinii care se contrazic

În general, putem sintetiza opiniile analiștilor economici cu privire la criptomonede, în două mari tabere.

În prima tabără avem experții care sunt de părere că aceste monede digitale vor evolua și vor ajunge să fie o normalitate peste decenii. Aceștia își imaginează că toți oamenii vor avea acces la portofele digitale și vor putea efectua tranzacții cu bani virtuali.

În cealaltă tabără avem scepticii. Aici regăsim acei analiști care nu cred în viitorul durabil al acestor criptomonede. Ei sunt de părere că banii virtuali sunt un trend trecător, o bulă speculativă uriașă care nu va avea un happy end.

Totuși, indiferent de ceea ce consideră experții, adevărul este că fiecăruia dintre noi ne este din ce în ce mai dificil să ne imaginăm viitorul fără monedele digitale.

„Criptomonedele vor perturba finanțarea tradițională, deoarece unul dintre utilitățile lor cele mai atractive este capacitatea de a transfera eficient plăți transfrontaliere, cu costuri mici, fără întârziere sau fluctuații valutare ”, crede Ivory Johnson, planificator financiar și fondator al Delancey Wealth Management.

Despre evoluția Bitcoin în următoarele cinci decenii, expertul susține că este o perioadă prea lungă de timp pentru a face o anticipare, însă „Bitcoinul ar putea deveni moneda de rezervă mondială”, e de părere Johnson.

„Cu mult înainte de 2071, dolarul va avea mai multe în comun cu o criptă decât cu argintul sau aurul, deci nu este nevoie să ne îndoim de longevitatea algoritmilor criptați ca depozite de valoare și suport de schimb”, susține, la rândul său, Frederick Kaufman, autorul cărții „The Money complot: A History of Currency’s Power to Enchant, Control, and Manipulate”.

„Toți banii sunt o formă de criptare. A fost așa de la început și, pe măsură ce viețile noastre converg din ce în ce mai strâns cu universul digital, impulsul de a investi în criptomonede se va accelera”, a mai afirmat Kaufman.

În schimb, Nouriel Roubini, economistul recunoscut pentru prezicerea crizei financiare din 2008, nu e de acord cu investițiile în criptomonede și nu vede un viitor favorabil în evoluția activelor digitale.