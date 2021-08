Cum le merge băncilor în pandemie. Profiturile sunt din ce în ce mai mari

Cele mai recente cifre economice indică profituri din ce în ce mai mari pentru băncile din România.

După primele șase luni din 2021, profitul net al sistemului bancar din țara noastră a înregistrat o creștere record de 48%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, datele indică un profit total de 4,15 miliarde de lei pentru sistemul nostru bancar, conform celor mai recente date transmise de Banca Națională.

Astfel, băncile de la noi înregistrează cele mai bune cifre la jumătate de an, din anul 2018.

Cifrele arată foarte bine pentru sistemul bancar

Veștile bune pentru băncile de la noi nu se opresc aici. Banca Națională a României arată că activele băncilor au crescut 13% față de finele lunii iunie din 2020, la aproape 586 de miliarde de lei.

Se pare că randamentul activelor a crescut de la 9,8% la 13% la 6 luni, arată cifrele oficiale.

De asemenea, sunt indicii pozitive și cu privire la creditele neperformante. Rata creditelor neperformante a continuat să scadă și a ajuns la 3,78%, față de 3,94% la finele lunii martie și de 4,38% cu un an în urmă.

De altfel, ne mai arată analiza experților din cadrul Băncii Naționale a României, solvabilitatea a rămas la circa 24%, față de sub 23% cu un an în urmă și sub 20% în anii precedenți.

Referitor la situația banilor românilor, BNR arată că depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna iulie 2021 cu 1% față de luna anterioară, până la nivelul de 442,334 miliarde de lei și cu 15,3% (9,9% în termeni reali) față de iulie 2020.

De asemenea, conform acelorași analize de piață efectuate de specialiștii din cadrul Băncii Naționale, depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,5% față de luna iunie 2021, până la 286,136 miliarde de lei și cu 16,4% (10,9% în termeni reali) față de iulie 2020

În continuare, mai spune BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,6% față de luna anterioară, până la 158,737 miliarde de lei, iar față de luna iulie 2020 au înregistrat o creștere de 13,1% (7,8% în termeni reali).