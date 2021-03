Criza globală de vaccinuri nu este doar despre puterea de producție: de ce nu ne facem bine repede

Nu doar o dată, în România s-a întrerupt procesul de vaccinare și s-au făcut amânări din cauza crizei de vaccinuri. Deși știam că nu se pot produce atât de repede pe cât ar trebui, acum înțelegem gravitatea situației.

De la lipsa ingredientelor și până la sticla din care sunt fabricate flacoanele cu vaccin, minusurile sunt pe foarte multe planuri în lanțul de aprovizionare care duce la producția efectivă de vaccinuri anti-Covid. Cele mai noi informații pe marginea acestui subiect au fost făcute publice marți de către principalii jucători din această piață. Ei speră ca, prin mediatizarea fenomenului, vor mai dispărea o parte dintre obstacole.

Partenerii sistemului Covax (OMS, Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare (GAVI) și Cepi, filiala sa de cercetare), Federația Internațională a Industriei Farmaceutice (IFPMA), dar și producătorii din țările în curs de dezvoltare, experți și guverne, s-au întâlnit luni și marți virtual pentru a discuta provocările cauzate de producția la scară foarte mare de vaccinuri.

Ca referință, în condiții ideale, industria farmaceutică se așteaptă să producă 10 miliarde de doze de vaccinuri în acest an, dublând capacitatea de producție din 2019. Valoarea are în vedere toate vaccinurile combinate. „Aceasta este cea mai mare creștere a producției pe care a văzut-o vreodată lumea”, a declarat directorul general al IFMPA, Thomas Cueni, după întâlnire. „Nu este surprinzător faptul că am întâmpinat câteva probleme”, a adăugat oficialul.

Până la această oră, aproximativ 2,6 milioane de persoane și-au pierdut viața în contextul pandemiei de coronavirus. Consecința a fost o cerere fără precedent pentru vaccinuri. Din păcate pentru cei care abia așteaptă să se vaccineze, pentru a fabrica aceste doze, nu este nevoie doar de ingrediente în cantități fără precedent, ci și de sticlă pentru flacoane, plastic sau chiar capace, într-un moment în care lanțurile de aprovizionare sunt destabilizate de pandemie.

„Am văzut în ultimele săptămâni și luni o creștere a tensiunilor la nivelul lanțurilor de aprovizionare”, a spus Richard Hatchett, directorul Cepi. „Companiile încep să raporteze lipsuri ocazionale de materiale esențiale, materii prime, (…) și chiar echipamente necesare pentru fabricarea vaccinurilor”, a adăugat el.

Nu ajută nici faptul că mai multe țări au impus restricții masive de export atât pentru vaccinuri, cât și pentru componentele din spatele vaccinurilor. Acestea vor ”să impună controale asupra exporturilor (…) așa cum au făcut Statele Unite cu Legea privind producția de apărare. Aceste mecanisme (…) pot crea probleme reale”, a oncluzionat Richard Hatchett.