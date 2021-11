Chevrolet nu uită de unde a plecat: mașina din 1957 care acum este electrică

Acum, mașina din 1957 are un motor electric cu o putere estimată de 340 de cai putere.

Una dintre cele mai faimoase mașini construite vreodată de Chevrolet este acum un vehicul electric. Compania a făcut echipă cu Cagnazzi Racing și cu editorul Hot Rod MotorTrend pentru a electrifica vehiculul Chevy Project X din 1957.

Revista defunctă Popular Hot Rodding a MotorTrend a cumpărat mașina Project X pentru 250 de dolari în 1965. De-a lungul deceniilor, aceasta a fost folosită pentru a testa o gamă de tehnologii energetice. Înainte de sistemul electric, avea un motor Chevy LSX V-8.

Amintiri din trecut cu impresii din viitor

Mașina are acum un grup motopropulsor electric de 400 de volți cu o putere estimată de 340 de cai putere și un cuplu de 447 Nm – acestea sunt cifre foarte asemănătoare cu Lyriq EV de la Cadillac. Chevrolet spune că bateria poate stoca 30 de kilowați. Autonomia depinde de diferențialul cu schimbare rapidă care este montat, care poate fi schimbat pentru a optimiza mașina pentru accelerație sau autonomie. Totuși, Chevy susține că „noua” mașină electrică are „suficientă autonomie pentru o croazieră de weekend”.

Deși mașina are încă suspensia față care a fost instalată în 2007, Cagnazzi Racing a făcut unele modificări, cum ar fi schimbarea la un servofrânare electrică și o pompă de servodirecție electrohidraulică. De asemenea, unele arcuri au fost schimbate, deoarece există mai puțină greutate sub capotă și mai multă în spate, comparativ cu modelul anterior. Proiectul X are acum același selector de viteze cu buton ca și Chevrolet Corvette 2021.

Acesta este al treilea an consecutiv în care Chevy a transformat o mașină clasică într-un vehicul electric pentru SEMA. Producătorul auto a făcut acest lucru pentru a arăta capabilitățile sistemului eCrate Connect și Cruise. Aceasta este o combinație de motor care are cutie electrică și baterie, concepută pentru a facilita construirea de proiecte bazate pe baterii.