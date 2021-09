Cel mai mic gadget creat de om vreodată, arată ca un țânțar. Este cât un grăunte de nisip și are aripi

Un microcip cu aripi este cel mai mic dispozitiv zburător făcut vreodată de oameni. Cercetătorii și inginerii caută inspirație în natură pentru a dezvolta tehnologii noi.

Ei au dezvoltat o serie de minuscule microcipuri zburătoare. Sunt foarte mici, ele nu depășesc mărimea unui grăunte de nisip. Aceste microcipuri volante în bătaia vântului se rotesc ca un elicopter înspre sol. Microzburătorii au fost proiectați de o echipă de la Northwestern University din Illinois.

Ce pot conține micii zburători?

Ei pot fi dotați cu tehnologii ultra-miniaturizate, cum sunt senzori, surse de energie, antene pentru comunicare wireless și chiar memorii încorporate pentru stocare de date. ”Obiectivul nostru a fost să combinăm zborul cu aripi cu sisteme electronice, în ideea că aceste funcționalități ne vor permite să împrăștiem dispozitive electronice miniaturizate care să monitorizeze contaminarea din mediu și răspândirea bolilor, să supravegheze populația”, a spus John A. Rogers care a condus operațiunile de dezvoltare.

Scopul proiectanților a fost de a face noile dispozitive minuscule să rămână foarte mult în aer. In acest fel, ele pot colecta maxim de date relevante. În momentul aterizării, aripile microcipului interacționează cu aerul și creează o mișcare de rotație lentă și stabilă. ”Credem că am depășit natura. Cel puțin în sensul că am reușit să construim structuri care cad pe traiectorii mai stabile și cu viteze terminale mai mici decât semințe echivalente de la plante și copaci. Și am fost capabili să facem aceste structuri care zboară ca elicopterele la dimensiuni mult mai mici decât cele din natură”, afirmă Rogers.

Aceste dispozitive minuscule pot fi potențial eliberate în masă din cer și dispersate pentru a monitoriza efectele de remediere după scurgeri de petrol sau pentru a urmări poluarea aerului la diferite altitudini. ”Trebuie acordată atenție recuperării și eliminării. O soluție pentru aceasta o reprezintă dispozitive construite din materiale care se resorb natural în mediu prin reacție chimică și/sau dezintegrare fizică în produse finale benigne”, spun cercetătorii.

Partea bună a acestor dispozitive este că ele sunt capabile să se dizolve în apă, după ce nu mai sunt utile. ”Recunoaștem că recuperarea de mari cantități de microzburători poate fi dificilă. Pentru a rezolva problema, aceste versiuni resorbabile în mediu se dizolvă natural și inofensiv”, punctează Rogers.