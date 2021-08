Ce trebuie să faci pentru a primi îngrijire medicală premium, pe bani puțini: Doar 70 de lei pe lună

Cu toții știm că majoritatea spitalelor de stat din România nu îndeplinesc criteriile europene în privința condițiilor oferite pacienților. Astfel, mulți români se orientează către sistemul medical privat. Vestea bună este că aceste servicii au devenit mai accesibile ca niciodată.

Groupama Asigurări a lansat cel mai recent produs al său, axat pe acoperirea costurilor spitalizărilor și intervențiilor chirurgicale.

Costul pentru o asigurare pleacă de la 70 de lei pe lună

Potrivit unei analize economica.net, costul unei astfel de asigurări pornește de la o sumă pe care orice român și-o poate permite, respectiv 70 de lei pe lună.

Conform calculelor efectuate de sursa citată, cea mai accesibilă formă de asigurare vizează intervenții cu un cost de maximum 2.000 de euro și o limită anuală de maximum 20.000 de euro, în orice spital privat sau de stat. O persoană sănătoasă cu vârsta între 20 și 40 de ani va plăti pentru acest tip de asigurare 70 de lei pe lună sau 840 de lei pe an, conform informațiilor transmise de Groupama.

Dacă îți dorești să beneficiezi de acoperirea unei sume mai mari de 2.000 de euro, de exemplu pentru cazurile mai complicate în care ai putea avea nevoie de o intervenție medicală mai specială și anevoioasă, există o soluție și în acest caz.

Este vorba despre posibilitatea a primi mai mulți bani pentru asigurare, condiția fiind, desigur, să contribui mai mult.

Calculele arată că, pentru 100 de lei pe lună, poți beneficia de aproximativ 4.000 de euro în cazul în care ai avea nevoie de anumite intervenții medicale mai solicitante din punct de vedere financiar.

Concret, pentru a beneficia de intervenții de până la 4.000 de euro suma plătită lunar va fi de 100 de lei, sau 1.200 de lei pe an, iar pentru o acoperire de 7.000 de euro per eveniment costul ajunge la 150 de lei pe lună sau 1.800 de lei pe an.

Portofoliul de oferte al companiei continuă cu o altă opțiune. Este vorba despre varianta care acoperă spitalizare și intervenții doar în rețeaua parteneră Groupama, Regina Maria. În acest caz, prima pentru o acoperire de 4.000 de euro merge la 73 de lei pe lună, pentru 7.000 de euro la 108 lei pe lună și pentru 10.000 de euro, la 162 de lei.

„Disponibil în două variante de accesare, în orice spital public sau privat sau doar în spitalele private din Rețeaua de sănătate Regina Maria, produsul acoperă cheltuielile medicale ce pot apărea ca urmare a unui accident, a unei îmbolnăviri sau chiar a unei recidive după un prim eveniment, în limita a 20.000 de euro/an. Indiferent de varianta de accesare aleasă, persoanele asigurate pot opta pentru unul dintre cele trei niveluri de acoperire, între 2.000 de euro și 10.000 de euro, în cazul unei spitalizări cu sau fără intervenție chirurgicală. Prin reînnoire și plata primei de asigurare, produsul oferă acoperire continuă pe parcursul întregii vieți, fără să fie necesară reevaluarea stării de sănătate la începutul unui nou an contractual”, transmite Groupama.

Costul diferă, conform companiei, dacă beneficiarul a depășit vârsta de 40 de ani sau dacă acesta suferă de boli cronice.