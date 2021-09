Ce se întâmplă cu salariul minim în România: anunțul care vizează 1,6 milioane de români, în mod direct

Salariul minim din România este o rușine, gravitează în jurul a 1380 de lei. Mai grav decât atât este însă numărul românilor care sunt nevoiți să trăiască din el, aproximativ 1,6 milioane. Din fericire, se pare că se întrezăresc motive de optimism pe acest front.

Deși România se află într-o criză politică dureroasă pentru fiecare român, având în vedere devalorizarea bruscă a leului în raport cu euro, se pare că, aceea nu se va soluționa prea curând. În schimb, Florin Cîțu a decis să distragă populația cu o nouă promisiune legată de mărirea salariului minim.

Ce se întâmplă cu salariul minim în România

La finele zilei de ieri, premierul Florin Cîțu a anunțat că se va mări salariul minim în România. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu Consiliul Tripartit. Valoarea exactă a creșterii este încă necunoscută, dar se vehiculează totuși câteva sume.

„Salariul minim pe economie trebuie să crească! Este concluzia ședinței de astăzi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin această măsură și, prin urmare, am decis că până la finalul lunii octombrie să avem o formulă clară pentru calcularea salariului minim”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. Cu alte cuvinte, înainte de finele acestui an, ar trebui să intre un pic mai mulți bani în buzunarele celor 1,6 milioane de români care trăiesc din acei bani. Ca referință, din Consiliul Tripartit fac parte reprezentanții sindicatelor și patronatelor.

În condiții ideale, conform declarațiilor premierului, se va ajunge la o formulă previzibilă, pentru ca românii să știe în fiecare an cu cât creștere salariul minim pe economie. ”Avem nevoie de o formulă predictibilă și transparentă, astfel încât oamenii să știe exact cu cât crește salariul minim în fiecare an. Predictibilitatea e cheia!”, a încheiat Cîțu.

Pentru context, ultima majorare a salariului minim a avut loc la începutul acestui an (13 ianuarie), când a crescut de la 2.230 de lei brut la 2.300 de lei brut. În urmă acestei creșteri, salariul net a fost majorat cu aproximativ 40 de lei.

În privința opiniilor din piață, patronatul IMM-urilor susține majorarea salariului minim cu 200 de lei, fără impozitarea acestei sume. De partea cealaltă a baricadei, sindicatele au solicitat creșterea salariului minim brut cu 250 de lei. Cel mai probabil, valoarea finală va gravita undeva între cele două praguri.