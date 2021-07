Ce se întâmplă cu dobânzile la credite, în cel mai dificil an de la criza financiară din 2008

Măsurile adoptate de Banca Națională a României (BNR) continuă să își facă efectul pe piața monetară. Dobânzile la credite sunt, pentru a doua lună la rând, în scădere.

În ultimele luni, Banca Națională a României a traversat perioade critice. Însuși guvernatorul Mugur Isărescu recunoaște că anul pandemic a adus panică și în instituția pe care o conduce, dar și în întreg sistemul bancar.

„Au fost mai mari atunci (presiunile pe leu n.r.). A fost chiar o panică pe care am comunicat-o publicului. Am scris un comunicat, ca să spunem aşa l-am scris cu mâna mea, pentru că am mai trăit momente de panică, atunci, la sfârşit de martie şi început de aprilie. A fost panică. Lumea şi-a scos banii din bănci. Unii şi-au luat valuta şi au pus-o chiar în casete în aceeaşi bancă. Ceea ce echivalează cu o ieşire de capital. Deci în momentul în care îţi retragi banii din bancă şi îi treci în numerar creditezi ţara emitentă a bancnotei respective. Dacă iei în dolari creditezi pe americani, dacă iei în euro creditezi Banca Centrală Europeană. Deci acest lucru s-a întâmplat şi atunci. Au trebuit să fie intervenţii mai puternice şi, cu ajutorul băncilor comerciale, temperare a panicii. Panica este un fenomen iraţional, nu poţi să o îmblânzeşti cu o singură măsură. Nu cu mişcări bruşte. Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ori aşa că aveam ceva experienţă. Atunci a fost un suport. În rest aş spune că nu”, a afirmat Mugur Isărescu, întrebat dacă leul a avut nevoie de o susţinere importantă pe perioada pandemiei şi dacă presiunile s-au mai redus.