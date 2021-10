Ce planuri are România cu energia nucleară: ce sunt reactoarele nucleare mici modulare

Țara noastră are în vedere o nouă soluție în ceea ce privește tehnologia nucleară. Fostul Ministru al Energiei, Virgil Popescu, a afirmat că România acordă “o mare atenție” tehnologiei reactoarele nucleare mici modulare (SMR).

“În cadrul sesiunii plenare ”Building a green future – getting to net zero”, moderată de John Kerry – trimisul special al președintelui SUA pentru Climă, am avut astăzi o intervenție pentru a prezenta poziția țării noastre. Am transmis că țara noastră susține dezideratul de emisii zero până în 2050, iar în procesul de decarbonare al sistemului energetic vom implica sectorul nuclear. Decarbonare fără energie nucleară nu se poate. De aceea România va construi cu partenerii americani, canadieni și francezi cele 2 reactoare de la Cernavodă și, totodată, acordăm o mare atenție tehnologiei SMR. Sunt foarte bucuros că în partea de concluzii a sesiunii, poziția României cu privire la energia nucleară a fost preluată”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.