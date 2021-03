Când încep programele Rabla și Rabla Plus: câți bani îți dă statul dacă vrei mașină electrică

Programele Rabla și Rabla Plus vor exista și anul acesta, anunță Ministrul Mediului. Promisiunea ar fi că sumele sunt consistente.

Programele Rabla și Rabla Plus sunt gândite pentru reînnoirea parcului auto din România. Cine are o mașină veche de care vrea să scape o poate duce la casat și-n schimbul ei primește un voucher pentru achiziția unui automobil nou. Sumele diferă în funcție de autoturismul pe care vrei să-l cumperi: clasic, cu motor pe benzină sau motorină sau electric/hibrid.

Programele vor exista și anul acesta, susține ministrul Mediului.

Ministrul promite că cele două programe ce vor fi lansate în 2021 prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) sunt pregătite chiar pentru luna aceasta. Mai mult, spune Tanczos Barna, va exista „finanţare consistentă pentru schimbarea parcului auto”.

Declarația ministrului lasă loc de interpretări că sumele ar putea fi chiar mai mari decât anul trecut. Un tichet clasic prin programul Rabla a valorat 6.500 de lei, dar pentru programul Rabla Plus – adică achiziția unei mașini electrice sau hibrid – subvenția a fost de 45.000 lei – ceea ce înseamnă aproape 10.000 de euro.

Dovadă că interesul a fost crescut pentru astfel de modele nepoluante.

Ministrul Mediului a menţionat că trebuie să fie verificate acele informaţii potrivit cărora „unele maşini care sunt cumpărate prin aceste programe sunt după aceea vândute în străinătate”. Zvonuri despre astfel de practici circulă de ceva vreme.

Tot pentru anul acesta, Ministerul Mediului pregătește programul Casa Verde.

„Programul Casa Verde a intrat în linie dreaptă, am eliminat barierele legislative. Am semnat în luna ianuarie un ordin de ministru prin care am repus programul pe făgaşul normal şi vom continua inclusiv programul Casa Verde”, a mai spus ministrul Mediului