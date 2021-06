Calitatea somnului, victima muzicii dinainte de culcare: care este explicația științifică

Cu toții suntem familiarizați cu cântecele care ne rămân în cap, în timp ce suntem treji, dar se pare că acest lucru se poate întâmpla și în timpul somnului. Un nou studiu care investighează fenomenul indică faptul că muzica ce ne invadează creierul noaptea ar putea provoca probleme ale somnului.

„Creierul nostru continuă să proceseze muzică chiar și atunci când n-o auzim, inclusiv în timp ce dormim”, spune neurologul Michael Scullin de la Universitatea Baylor.

El și colegii săi au folosit sondaje de la 199 de persoane, precum și un test de laborator, care a implicat 50 de voluntari, pentru a măsura modul în care ascultarea de muzică înainte de culcare afectează somnul. În special, echipa s-a concentrat pe „imaginile muzicale involuntare”.

În cadrul studiului, participanții care au ascultat frecvent muzică în timpul zilei au fost mai predispuși să raporteze acest fenomen pe timp de noapte, iar acest lucru a avut un efect negativ asupra calității somnului pe tot parcursul nopții.

Pentru testul de laborator, indivizilor li s-au dat să asculte versiuni instrumentale sau standard ale Shake It Off de Taylor Swift, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen și Don’t Stop Believin’ de Journey. Testele de polisomnografie au fost utilizate pentru a măsura calitatea somnului ulterior.

Calitatea somnului ne este afectată de ascultarea muzicii înainte de a adormi

Acest fenomen a fost raportat pe tot parcursul nopții de către participanți. Ei au spus că a durat mai mult să adoarmă și că s-au trezit de mai multe ori pe parcursul nopții. Aceasta este o dovadă a modului în care melodiile pot perturba somnul, dar în mod surprinzător versiunile instrumentale ale melodiilor au cauzat aproximativ de două ori mai multe probleme de somn ulterioare, decât versiunile cu voce.

„Am crezut că oamenii vor avea probleme la culcare când vor încerca să adoarmă, dar cu siguranță nu știam că oamenii vor raporta trezirea regulată din somn”, spune Scullin. „Dar am văzut asta atât în ​​sondaj, cât și în studiul experimental”.

Scanările cerebrale au arătat oscilații mai lente în timpul somnului la persoanele care au raportat că au probleme cu somnul – un semn al reactivării memoriei. Regiunea cerebrală implicată, cortexul audio primar, este, de asemenea, legată de procesarea muzicii atunci când oamenii sunt treji.

Studiile anterioare au legat ascultarea muzicii noaptea târziu cu un somn mai bun la cei cu insomnie, poate pentru că are capacitatea de a relaxa corpul. Cercetătorii din spatele noului studiu sugerează că, de fapt, ar putea fi mai rău pentru somnul nostru – chiar și după oprirea melodiilor, creierul nostru continuă să le proceseze câteva ore.

Scullin sugerează să evităm să ascultăm muzică chiar înainte de culcare, pentru a limita șansa ca o melodie captivantă să ne rămână în minte. Angajarea în alte activități cognitive înainte de a dormi, cum ar fi realizarea unei liste de locuri de vizitat pentru ziua următoare, ar putea ajuta, de asemenea, la clarificarea minții, spune Scullin.