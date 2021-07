Avertismentul petroliștilor: de ce ar risca România să rămână fără gaze

Mai multe companii din industria petrolieră cer Guvernului să schimbe legea offshore. Altfel, susțin acestea, țara ar putea rămâne fără gaze.

Companiile Petrom și OMV fac un apel către Guvern să modifice legislația, astfel încât să se asigure viitorul producției de gaze din România. E vorba de legea offshore, în baza căreia petroliștii pot exploata resursele de gaze.

„Ştiu ce ştiţi şi voi, că ministrul Energiei a spus că Legea offshore va fi modificată în acest an. A devenit foarte crucial ca acest lucru să se facă anul acesta. De ce? Pentru că tranziţia energetică are nevoie de gaz şi riscăm să pierdem ultimul tren, deci trebuie să ne mişcăm. Şi ştim că acest proiect este important pentru România”, declară directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, citată de economica.net.

La rândul lui, Rainer Seele, încă director general al OMV, a afirmat că proiectul Neptun din Marea Neagră „este mai important ca niciodată” pentru perspectivele viitoare ale Petrom.

Guvernul promitea în 2019 că legea offshore va fi schimbată, dar procesul s-a împotmolit pe drum. De fapt, la mijloc au fost și negocierile dintre Romgaz și americanii de la ExxonMobil. Producătorul român a încheiat, recent, un acord de exclusivitate cu americanii, pe o perioadă de 4 luni până la data de 15 octombrie 2021 cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise.

Înseamnă 100% din capitalul social al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

”Romgaz şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă”, a anunţat Romgaz.