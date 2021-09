Avertismentele legate de mediu nu se mai opresc. Suntem într-un pericol real, dar pare că nu ne pasă

Numeroase organisme internaționale, în special ONU, ne atrag atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă schimbările climatice. Din nefericire, avertismentele continuă să vină, dar oamenilor pare că nu le pasă de mediu și au probleme mai importante de rezolvat.

Cel mai recent semnal de alarmă a fost tras de către redactorii-şefi ai principalelor reviste medicale din lumea întreagă. Aceștia subliniază că sănătatea oamenilor a început deja să fie afectată de efectele schimbărilor climatice și că e ultima noastră șansă să abordăm urgența climatică, până nu este prea târziu.

„Sănătatea este deja alterată de creşterea temperaturii mondiale şi de distrugerea naturii”, au scris redactorii-şefi de la 20 de reviste medicale de prestigiu, inclusiv cei de la The Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine şi National Medical Journal of India.