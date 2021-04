Aroganțe între bogați: cum i-a râs în nas Elon Musk lui Jeff Bezos. De la ce a pornit totul

Elon Musk și Jeff Bezos sunt cei mai bogați oameni ai planetei. Dar nu se feresc să facă aroganțe unul la adresa altuia.

Elon Musk și Jeff Bezos, care ocupă primele locuri în topul averilor de pe planetă, au planuri mari de cucerire a spațiului, ambii conducând două companii din domeniu: Space X și Blue Origin. Și nu se feresc să concureze în domeniu, uneori chiar și la vedere și cu diverse mici înțepături.

Cele două companii s-au bătut pentru un contract de ordinul miliardelor de dolari cu NASA. Mai exact, e vorba de construirea unui modul lunar care să ducă astronauți pe Lună până în 2014. Contractul a fost câștigat de Space X, compania lui Musk, iar Bezos a contestat decizia.

Prilej pentru șeful Space X să transmită o înțepătură pe Twitter.

Bezos, ironizat pe Twitter de Musk

Imediat după ce Bezos a contestat decizia prin care contractul a fost atribuit de NASA către Space X, Elon Musk a scris: „Can’t get it up (to orbit) lol”. Mesajul a fost clar trimis către Jeff Bezos.

Blue Origin acuză NASA că a schimbat condițiile din contract în ultimul moment, motiv pentru care compania ar fi fost dezavantajată pe ultima sută de metri.

Contractul câștigat de Space X are o valoare de aproape 3 miliarde de dolari și se referă la construcţia viitorului modul lunar cu echipaj uman al NASA.

„Este încă un pas, într-un grup incitant de paşi, care ne va duce la un sistem durabil de aselenizare umană pe Lună”, a declarat Kathy Lueders, liderul programului de zbor spaţial uman al NASA, în anunţul agenţiei.

Pe lângă Space X și Blue Origin, în cursă a mai fost compania Dynetics. NASA a acordat anul trecut celor trei echipe contracte de 967 milioane de dolari şi contracte pe 10 luni, pentru a începe lucrul la conceptele de aselenizare, în cadrul programului său Human Landing Systems sau HLS.

SpaceX a primit cea mai mică sumă dintre cele trei companii, 135 de milioane de dolari. Dynetics a primit 253 milioane dolari, iar Blue Origin a câştigat 579 milioane dolari.

NASA era de aşteptat să aleagă două dintre cele trei echipe, iar decizia de a selecta doar SpaceX a venit ca o surpriză. Una neplăcută pentru Bezos.